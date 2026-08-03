Новую платформу для раздельного сбора отходов запустили в Алматы
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Носить пластик на переработку в Алматы теперь можно не просто так. Накопил достаточно, получил взамен изделие из переработанного сырья.
Такую схему запустили вместе с цифровой платформой ECO Network, передает BAQ.KZ со ссылкой на пресс-службу акимата Алматы.
Презентация прошла на экологическом фестивале на Арбате. Управление экологии и окружающей среды города проводило его вместе с Первым Эко-Хабом и проектом ECO Network.
Место выбрали со смыслом. Год назад именно здесь поставили первую в городе скамейку из переработанного пластика.
Мебель за фруктовые ящики
Первый проект называется «Твоя мебель из переработанного пластика». Принимают отдельные виды пластика, например те самые ящики из-под фруктов.
Все сданное фиксируется в приложении econetwork.me. Как только наберется нужный объем, участник меняет его на изделие из переработанного пластика.
Аккумуляторы от самокатов и дронов
Второй проект, «Я забочусь о своей земле», про литий-ионные аккумуляторы. Те, что стоят в телефонах, планшетах, электросамокатах, дронах и прочей технике.
Дома такие батареи лежат годами, а выбрасывать их с обычным мусором нельзя. Теперь есть куда отнести.
Полный список принимаемых изделий появится в том же приложении. Самым активным обещают ценные призы.
Куда нести
Оба проекта работают через Эко-Хабы. Адресов пока два: улица Маркова, 44 и Satbayev University.
Начали с чиновников
Первыми к платформе подключают сотрудников государственных организаций. С 3 августа они сортируют бытовые отходы и сдают их на переработку.
Система показывает в реальном времени, насколько активно каждая организация в этом участвует.
Дальше очередь бизнеса, школ, колледжей и вузов. В функционал планируют добавить сервисы на основе искусственного интеллекта.
Все это идет в рамках республиканской программы «Таза Қазақстан».
Республиканская акция «Таза Қазақстан» стала катализатором важных изменений. Сегодня все больше инициатив направлено на развитие экологической культуры, внедрение современных технологий и расширение возможностей для раздельного сбора отходов. Акимат Алматы поддерживает такие проекты и продолжит создавать условия для реализации экологических инициатив совместно с партнерами и жителями города, - отметил руководитель Управления экологии и окружающей среды города Алматы Серик Адилбаев.
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