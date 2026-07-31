В парках Астаны усилили контроль за мусором после пикников

В Алматинском районе Астаны усилили контроль за чистотой в парках и общественных местах. Профилактические рейды проводят не реже двух-трех раз в неделю, передает BAQ.KZ.

Очередная проверка прошла в Триатлон парке с участием сотрудников районной полиции. Жителям напомнили, что после отдыха нужно убирать за собой мусор и не оставлять отходы в неустановленных местах.

Акимат Астаны

С наступлением теплой погоды число посетителей в парках растет. Особенно многолюдно становится в выходные, когда горожане приходят семьями и устраивают пикники.

По данным акимата, часть отдыхающих оставляет после себя бытовые отходы. Из-за мусора на отдельных участках парков от жителей поступают жалобы.

Наша главная цель не сразу наказывать, а проводить разъяснительную работу. Летом люди часто отдыхают в парках и устраивают пикники. К сожалению, некоторые оставляют после себя мусор. Мы учитываем обращения жителей и принимаем меры, - сказала главный специалист отдела внутренней политики Алматинского района Алтынай Мусаева.

В Алматинском районе расположены три крупных парка. Это «Триатлон», «Жастар» и «Жеруйык». Все они остаются популярными местами отдыха горожан.

Акимат Астаны

Во время рейдов посетителям объясняют, что мусор нельзя выбрасывать вне установленных мест. После пикника нужно убрать территорию и соблюдать правила поведения в общественных пространствах.

Проверки проходят с учетом жалоб жителей и оценки ситуации в парках. В акимате подчеркнули, что поддержание порядка зависит от коммунальных служб и самих посетителей.

Рейды проходят в рамках экологической акции «Таза Қазақстан». Ее цель заключается в формировании привычки сохранять чистоту и бережно относиться к городским территориям.

Акимат Астаны

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