В парках Астаны усилили контроль за мусором после пикников
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
В Алматинском районе Астаны усилили контроль за чистотой в парках и общественных местах. Профилактические рейды проводят не реже двух-трех раз в неделю, передает BAQ.KZ.
Очередная проверка прошла в Триатлон парке с участием сотрудников районной полиции. Жителям напомнили, что после отдыха нужно убирать за собой мусор и не оставлять отходы в неустановленных местах.
С наступлением теплой погоды число посетителей в парках растет. Особенно многолюдно становится в выходные, когда горожане приходят семьями и устраивают пикники.
По данным акимата, часть отдыхающих оставляет после себя бытовые отходы. Из-за мусора на отдельных участках парков от жителей поступают жалобы.
Наша главная цель не сразу наказывать, а проводить разъяснительную работу. Летом люди часто отдыхают в парках и устраивают пикники. К сожалению, некоторые оставляют после себя мусор. Мы учитываем обращения жителей и принимаем меры, - сказала главный специалист отдела внутренней политики Алматинского района Алтынай Мусаева.
В Алматинском районе расположены три крупных парка. Это «Триатлон», «Жастар» и «Жеруйык». Все они остаются популярными местами отдыха горожан.
Во время рейдов посетителям объясняют, что мусор нельзя выбрасывать вне установленных мест. После пикника нужно убрать территорию и соблюдать правила поведения в общественных пространствах.
Проверки проходят с учетом жалоб жителей и оценки ситуации в парках. В акимате подчеркнули, что поддержание порядка зависит от коммунальных служб и самих посетителей.
Рейды проходят в рамках экологической акции «Таза Қазақстан». Ее цель заключается в формировании привычки сохранять чистоту и бережно относиться к городским территориям.
Читай также:
Какие отходы нельзя оставлять возле контейнеров
Три тысячи человек и 12 единиц техники: в Келесском районе прошла акция по предупреждению лесных пожаров
Самое читаемое
- 14 граждан Южной Кореи задержали в Казахстане: что произошло
- В Жамбылской области открыли завод по производству сэндвич-панелей
- Штормовое предупреждение объявили в Казахстане на 31 июля
- Турцию охватили масштабные лесные пожары: эвакуируют людей и перекрывают дороги
- Водителя арестовали после опасной езды по берегу озера Балхаш