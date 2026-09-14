Новую подстанцию скорой помощи построят в Актобе за 3 млрд тенге

В Актюбинской области на строительство и расширение трех медицинских объектов выделили более 5,7 млрд тенге. Проекты планируют завершить до конца 2027 года.

Самым крупным станет строительство новой подстанции скорой и неотложной помощи в жилом массиве Қарғалы в Актобе. На объект направят более 3 млрд тенге.

Новая подстанция будет рассчитана на 25 тысяч вызовов в год

Подстанция сможет обслуживать до 25 тысяч вызовов ежегодно. При ней также построят гараж на 10 санитарных автомобилей.

Сейчас семь бригад действующей подстанции обслуживают около 110 тысяч человек. Из-за активной застройки Қарғалы, Ақжар, Көктем, Қызылжар и других пригородных районов нагрузка на скорую помощь продолжает расти.

Ожидается, что новый объект позволит сократить время прибытия бригад и повысить доступность экстренной помощи.

Новые корпуса появятся еще у двух медучреждений

Еще 1,3 млрд тенге предусмотрено на строительство двухэтажного корпуса поликлиники при Иргизской районной больнице. Он будет рассчитан на 300 посещений в смену.

Кроме того, за 1,4 млрд тенге построят двухэтажный корпус областного центра психического здоровья в жилом массиве Жаңақоныс.

В Правительстве отмечают, что расширение медицинской инфраструктуры должно увеличить количество кабинетов и улучшить условия приема пациентов.

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