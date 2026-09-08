В Казахстане продолжают развивать инфраструктуру для электромобилей. Сегодня вдоль основных автомобильных маршрутов страны работают 62 электрозарядные станции.

Где больше всего ЭЗС

По данным Министерства транспорта, электрозарядные станции сегодня работают в 13 регионах Казахстана. Больше всего их в Алматинской и Жамбылской областях – по 12 станций.

По 8 ЭЗС расположено в Акмолинской и Карагандинской областях.

Зарядная инфраструктура также развивается в Атырауской области, области Жетісу, Западно-Казахстанской, Костанайской, Кызылординской, Мангистауской, Павлодарской, Северо-Казахстанской и Туркестанской областях.

На каких трассах они работают

Сеть охватывает основные транспортные направления страны.

На автодороге «Астана – Алматы» работают 13 электрозарядных станций, на направлении «Астана – Петропавловск» – 7, а на трассе «Алматы – Усть-Каменогорск» – 6 станций.

Что с международными маршрутами

Отдельное внимание уделяется развитию зарядной инфраструктуры вдоль международных транспортных коридоров.

Так, на трассе «Западная Европа – Западный Китай» уже установлено 19 электрозарядных станций.

Мощность действующих ЭЗС составляет от 60 до 320 кВт. Это позволяет владельцам электромобилей планировать поездки не только внутри регионов, но и между городами по основным республиканским и международным маршрутам.

Сколько станций появится

Работа по расширению сети продолжается. В 2026 году планируется строительство 27 новых объектов придорожного сервиса вдоль автомобильных дорог международного и республиканского значения. Они будут предусматривать размещение электрозарядных станций.

В частности, на трассе «Западная Европа – Западный Китай» планируется установить еще 7 ЭЗС.

Ведомство совместно с организациями дорожной отрасли и местными исполнительными органами работает с частными инвесторами и владельцами объектов придорожного сервиса.

Основная задача – строительство новых объектов, а также приведение действующей инфраструктуры в соответствие с требованиями Национального стандарта.

Развитие сети ЭЗС должно сделать поездки на электромобилях между регионами Казахстана более удобными и доступными.

Китайские электрокары захватывают Казахстан: готова ли инфраструктура к буму? – можете ознакомиться в нашем материале.

В Казахстанском автомобильном союзе рост популярности электрокаров объясняют сразу несколькими причинами. Одну из ключевых ролей сыграли льготные условия ввоза, близость китайского рынка и расширение выбора моделей в разных ценовых категориях.

Кроме того, покупатели стали внимательнее считать расходы на эксплуатацию автомобиля.

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