Администрация BINOM имени Динмухамеда Конаева в Атырау прокомментировала информацию о возможном буллинге как причине нападения на ученицу.

Как сообщили в интернет-издание «Ак Жайык», ранее в социальных сетях и СМИ появилась версия, что девятиклассник, напавший на школьницу, мог подвергаться травле со стороны сверстниц. Однако в школе заявили, что эти сведения на данный момент не подтверждаются.

«Важно учитывать, что дети ранее знакомы не были, учились в разные смены и в разных классах. В этой связи утверждения о целенаправленном буллинге со стороны указанной девочки в адрес данного мальчика не находят подтверждения», — говорится в заявлении.

В администрации школы подчеркнули, что все обстоятельства произошедшего устанавливаются в рамках официального расследования, а учебное заведение взаимодействует с уполномоченными органами.

Также в BINOM отметили, что в школе действует система профилактики и выявления буллинга, однако признаков подобной ситуации в данном случае выявлено не было. В учебном заведении призвали воздерживаться от поспешных выводов до завершения следственных действий.

Напомним, ранее мать подозреваемого заявила о буллинге. Инцидент произошёл13 марта. Ученик девятого класса ранил восьмиклассницу острым предметом. Девочка получила ранения в область шеи, грудной клетки и руки. Ранее мать подростка заявляла, что её сын на протяжении нескольких лет подвергался буллингу.

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 24 и части 3 статьи 99 Уголовного кодекса Республики Казахстан - покушение на убийство.