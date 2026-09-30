Новые расходы для водителей Алматы: что изменится с 4 октября
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С 4 октября в Алматы начнет действовать новое правило. Теперь водители, чьи автомобили задержали на коммунальных спецстоянках, будут оплачивать эвакуацию и хранение задержанных машин.
Эвакуация обойдется владельцу в 3 МРП – 12 975 тенге. Тариф будет одинаковым для всех категорий транспорта.
За хранение легкового автомобиля на спецстоянке в первые сутки необходимо будет заплатить 2,5 МРП – 10 812,5 тенге. Каждые последующие сутки будут стоить 5 МРП – 21 625 тенге.
Правило будет распространяться на автомобили, задержанные и эвакуированные в соответствии с Кодексом Казахстана об административных правонарушениях.
Что касается машин, которые уже находятся на коммунальных спецстоянках, их рекомендуют забрать до 3 октября включительно.
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