Новые результаты расследования массового заболевания учеников РФМШ раскрыли в Алматы

У четырех сотрудников пищеблока Республиканской физико-математической школы в Алматы выявили носительство золотистого стафилококка. Лабораторные исследования также показали микробное загрязнение отдельных пищевых проб. Новые подробности стали известны в рамках расследования массового заболевания школьников, передает корреспондент BAQ.KZ.

Что показали результаты исследований

По информации Департамента санитарно-эпидемиологического контроля Алматы, специалисты продолжают устанавливать обстоятельства массового заболевания учащихся.

Лабораторные исследования выявили микробное загрязнение отдельных пищевых проб и нарушения требований к дезинфекции.

Кроме того, у четырех сотрудников пищеблока обнаружили носительство Staphylococcus aureus – золотистого стафилококка. Всех четверых временно отстранили от работы.

При этом санитарно-эпидемиологическое расследование продолжается.

Какие меры приняли после проверки

По результатам расследования составлены два протокола об административных правонарушениях.

Деятельность столовой ТОО «MasterFood», которая организовывала питание учащихся, и школы-интерната РФМШ приостановлена на 60 дней.

В интернате, учебном корпусе и столовой проведена заключительная дезинфекция.

Санитарные специалисты продолжают предусмотренные законодательством процессуальные мероприятия.

Есть ли новые случаи заболевания

По последним данным, вспышку заболевания удалось локализовать. Все 58 госпитализированных школьников завершили лечение и выписаны из больницы в удовлетворительном состоянии.

Под медицинским наблюдением находился 961 человек, контактировавший с заболевшими. Новых случаев заболевания среди них не зарегистрировано.

Что известно о расследовании

Напомним, массовое заболевание учащихся РФМШ произошло в середине октября. Первые школьники начали поступать в больницу 12 октября с признаками острой кишечной инфекции.

Ранее санитарные специалисты выявили нарушения в организации питания, хранении продуктов и соблюдении санитарных требований в школьном пищеблоке.

Накануне, 29 октября, BAQ.KZ сообщал о ходе расследования на основании официальных ответов государственных органов.

В прокуратуре Алматы подтвердили, что обстоятельства массового заболевания детей расследует полиция Бостандыкского района.

«В настоящее время расследование продолжается, по нему проводятся необходимые следственные действия», – сообщили в надзорном органе.

В прокуратуре также пояснили, что сведения досудебного расследования не подлежат разглашению в соответствии со статьей 201 Уголовно-процессуального кодекса Казахстана.

Санитарно-эпидемиологическое расследование и следственные действия правоохранительных органов продолжаются.