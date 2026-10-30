Новые результаты расследования массового заболевания учеников РФМШ раскрыли в Алматы
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У четырех сотрудников пищеблока Республиканской физико-математической школы в Алматы выявили носительство золотистого стафилококка. Лабораторные исследования также показали микробное загрязнение отдельных пищевых проб. Новые подробности стали известны в рамках расследования массового заболевания школьников, передает корреспондент BAQ.KZ.
Что показали результаты исследований
По информации Департамента санитарно-эпидемиологического контроля Алматы, специалисты продолжают устанавливать обстоятельства массового заболевания учащихся.
Лабораторные исследования выявили микробное загрязнение отдельных пищевых проб и нарушения требований к дезинфекции.
Кроме того, у четырех сотрудников пищеблока обнаружили носительство Staphylococcus aureus – золотистого стафилококка. Всех четверых временно отстранили от работы.
При этом санитарно-эпидемиологическое расследование продолжается.
Какие меры приняли после проверки
По результатам расследования составлены два протокола об административных правонарушениях.
Деятельность столовой ТОО «MasterFood», которая организовывала питание учащихся, и школы-интерната РФМШ приостановлена на 60 дней.
В интернате, учебном корпусе и столовой проведена заключительная дезинфекция.
Санитарные специалисты продолжают предусмотренные законодательством процессуальные мероприятия.
Есть ли новые случаи заболевания
По последним данным, вспышку заболевания удалось локализовать. Все 58 госпитализированных школьников завершили лечение и выписаны из больницы в удовлетворительном состоянии.
Под медицинским наблюдением находился 961 человек, контактировавший с заболевшими. Новых случаев заболевания среди них не зарегистрировано.
Что известно о расследовании
Напомним, массовое заболевание учащихся РФМШ произошло в середине октября. Первые школьники начали поступать в больницу 12 октября с признаками острой кишечной инфекции.
Ранее санитарные специалисты выявили нарушения в организации питания, хранении продуктов и соблюдении санитарных требований в школьном пищеблоке.
Накануне, 29 октября, BAQ.KZ сообщал о ходе расследования на основании официальных ответов государственных органов.
В прокуратуре Алматы подтвердили, что обстоятельства массового заболевания детей расследует полиция Бостандыкского района.
«В настоящее время расследование продолжается, по нему проводятся необходимые следственные действия», – сообщили в надзорном органе.
В прокуратуре также пояснили, что сведения досудебного расследования не подлежат разглашению в соответствии со статьей 201 Уголовно-процессуального кодекса Казахстана.
Санитарно-эпидемиологическое расследование и следственные действия правоохранительных органов продолжаются.
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