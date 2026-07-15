Новые стадионы и площадки: как меняется спортивная инфраструктура Казахстана

В Казахстане продолжается развитие спортивной инфраструктуры.

По данным Министерства туризма и спорта, сегодня в стране работают 26 518 спортивных объектов, а уровень обеспеченности населения спортивными сооружениями составляет 59,6%.

Особенно активно развивается спортивная сеть в сельской местности. Здесь этот показатель достиг 62,1%.

Как сообщили в ведомстве, работа ведется совместно с местными исполнительными органами в рамках поручений Главы государства. Основная цель – сделать занятия спортом доступнее для жителей всех регионов.

В республике также продолжается строительство новых стадионов. Сейчас в Казахстане работают 30 крупных стадионов. Еще 15 объектов находятся на разных этапах реализации.

Новые стадионы строятся в Алматы, Актобе, Атырау, Шымкенте и Семее. Завершить их планируют в 2028-2029 годах. Еще по семи проектам готовится проектно-сметная документация. В Таразе уже определен участок для строительства нового стадиона, а в Костанайской и Улытауской областях проекты находятся на стадии рассмотрения.

Развивается и сеть спортивных комплексов. В 2024 году в стране открыли 90 новых объектов, из них 61 – в сельской местности. В 2025 году введено 147 объектов, включая 107 сельских. В 2026 году планируется завершить строительство еще 121 спортивного объекта.

Кроме того, с 2026 года Министерство туризма и спорта реализует Дорожную карту по развитию спортивной инфраструктуры на 2026-2028 годы. В нее вошли 86 инвестиционных проектов, из которых 56 будут реализованы в селах.

Отдельное направление – развитие детского и массового футбола. В 2025 году по стране открыли 520 футбольных площадок, 378 из них появились в сельской местности. В этом году строительство спортивных площадок продолжается.

В Министерстве отмечают, что новые объекты помогут создать больше возможностей для занятий физической культурой и спортом, а также будут способствовать развитию детского и массового спорта в регионах.

Ранее сообщалось, что казахстанцы стали чаще тренироваться и ходить в фитнес-клубы.

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