В Казахстане поэтапно обновят школьные учебники - новые издания появятся для разных классов в течение ближайших лет. Об этом на заседании Правительства сообщила министр просвещения Жулдыз Сулейменова, передает BAQ.kz.

По словам министра, уже в 2026 году планируется обновление учебников для 3, 4, 7, 8 и 9 классов.

В 2027 году будут выпущены новые учебники для 1 и 5 классов, а также актуализированы материалы для 10–11 классов - в частности, полностью обновят карты, исторические и административные данные.

В 2028 году новые учебники появятся для 2 и 6 классов.

««Такой подход позволит обеспечить качественную подготовку учащихся, развить их аналитическое и научное мышление, а также сформировать компетенции, востребованные в современной экономике. Тем самым система образования будет последовательно реализовывать стратегическую задачу, поставленную Главой государства – формирование технологической нации, способной успешно конкурировать в условиях глобальных научно-технологических изменений», - отметила Жулдыз Сулейменова.

Сейчас в Астане проходит заседание правительства Республики Казахстан, посвященное реализации норм новой Конституции, принятой по итогам республиканского референдума.