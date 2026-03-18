Новые учебники и обновленные программы: что изменится в школах Казахстана
Обновление учебников пройдет поэтапно и охватит все классы.
В Казахстане поэтапно обновят школьные учебники - новые издания появятся для разных классов в течение ближайших лет. Об этом на заседании Правительства сообщила министр просвещения Жулдыз Сулейменова, передает BAQ.kz.
По словам министра, уже в 2026 году планируется обновление учебников для 3, 4, 7, 8 и 9 классов.
В 2027 году будут выпущены новые учебники для 1 и 5 классов, а также актуализированы материалы для 10–11 классов - в частности, полностью обновят карты, исторические и административные данные.
В 2028 году новые учебники появятся для 2 и 6 классов.
««Такой подход позволит обеспечить качественную подготовку учащихся, развить их аналитическое и научное мышление, а также сформировать компетенции, востребованные в современной экономике. Тем самым система образования будет последовательно реализовывать стратегическую задачу, поставленную Главой государства – формирование технологической нации, способной успешно конкурировать в условиях глобальных научно-технологических изменений», - отметила Жулдыз Сулейменова.
По ее словам, обновление учебного фонда направлено на формирование технологической нации и подготовку конкурентоспособных специалистов.
Сейчас в Астане проходит заседание правительства Республики Казахстан, посвященное реализации норм новой Конституции, принятой по итогам республиканского референдума.
Накануне Глава государства Касым-Жомарт Токаев подписал новую Конституцию Республики Казахстан и Указ о мерах по ее реализации. Документ был принят по итогам всенародного референдума.
Новая редакция Основного закона предусматривает масштабные изменения - обновлено около 84% текста. Среди ключевых новелл - введение должности вице-президента, переход к однопалатному парламенту (Курултаю) и создание Народного совета Казахстана.
Самое читаемое
- Новая страна? Трамп сделал резонансное заявление о «захвате» государства
- Доллар подешевел почти на 5 тенге за сутки: курс доллара к тенге на 17 марта
- Голос из Алматы: как казахстанская певица прошла кастинг на российское шоу
- Токаев поручил провести первую в истории Казахстана административную амнистию
- Пять новых конституционных законов внесут в Парламент Казахстана