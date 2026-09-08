Новый министр по ЧС принял присягу

Министр по чрезвычайным ситуациям РК Мурат Муханов принял присягу на заседании Правительства, передает BAQ.KZ.

Министр поклялся посвятить силы и знания делу процветанию страны, а также строго соблюдать Конституцию и законы государства, верно служить народу Казахстана.

По итогам заседания состоится пресс-конференция. На вопросы журналистов ответят министр просвещения Жулдыз Сулейменова, вице-министр науки и высшего образования Гульзат Кобенова и вице-министр сельского хозяйства Азат Султанов.

Напомним, что должность занимал Чингиз Аринов. Он был назначен акимом Алматинской области.