Новый министр просвещения приняла присягу

Жулдыз Сулейменова возглавила ведомство.

Сегодня, 10:19
Фото: пресс-служба правительства РК

Новый министр просвещения Жулдыз Сулейменова приняла присягу на заседании правительства, передает BAQ.KZ.

Жулдыз Сулейменова поклялась посвятить силы и знания делу процветанию страны, а также строго соблюдать Конституцию и законы государства, верно служить народу Казахстана.

Ранее BAQ.KZ писал о том, что известно о новом министре. 

Предыдущий глава ведомства Гани Бейсембаев пробыл на посту министра просвещения 2,5 года. За это время он выступил с рядом инициатив, которые вызвали как поддержку, так и критику со стороны педагогов и общества. BAQ.KZ также писал о том, чем запомнился период его работы в должности министра просвещения. 

 

