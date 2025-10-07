Новый министр просвещения приняла присягу
Жулдыз Сулейменова возглавила ведомство.
Сегодня, 10:19
ПОДЕЛИТЬСЯ
Подпишитесь на наш
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Сегодня, 10:19Сегодня, 10:19
85Фото: пресс-служба правительства РК
Новый министр просвещения Жулдыз Сулейменова приняла присягу на заседании правительства, передает BAQ.KZ.
Жулдыз Сулейменова поклялась посвятить силы и знания делу процветанию страны, а также строго соблюдать Конституцию и законы государства, верно служить народу Казахстана.
Ранее BAQ.KZ писал о том, что известно о новом министре.
Предыдущий глава ведомства Гани Бейсембаев пробыл на посту министра просвещения 2,5 года. За это время он выступил с рядом инициатив, которые вызвали как поддержку, так и критику со стороны педагогов и общества. BAQ.KZ также писал о том, чем запомнился период его работы в должности министра просвещения.
Самое читаемое
- На маршруте "Уральск – Астана" появились новые плацкартные вагоны
- Землетрясение произошло ночью на юге Казахстана
- Обновления в системе ОСМС с 2026 года: что изменится для граждан и мигрантов?
- Кызылординских чиновников наказали за незаконные штрафы инвестору
- В Актюбинской области строят завод за 120 млрд тенге