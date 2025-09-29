От учителя до министра: кто такая Жулдыз Сулейменова?
В Мажилисе Жулдыз Сулейменова активно поднимала острые социальные вопросы.
Сегодня на должность министра просвещения назначена депутат Мажилиса Жулдыз Сулейменова. Свою карьеру она начинала с работы простым учителем, передаёт корреспондент BAQ.KZ.
Кто такая Сулейменова?
Жулдыз Досбергеновна Сулейменова родилась 25 августа 1983 года в Актюбинской области. Имеет высшее образование. Окончила бакалавриат по специальности "История" в Казахском национальном университете имени аль-Фараби, затем магистратуру и докторантуру по философии и политологии. В 2012 году получила степень доктора PhD по специальности "Культурология".
Карьерный путь
Свою профессиональную и общественную деятельность Жулдыз Сулейменова начала в сфере молодежной политики, образования и управления:
-
2000-2004 гг. – студентка исторического факультета КазНУ имени аль-Фараби, председатель студенческого самоуправления.
-
2004-2006 гг. – преподаватель кафедры социально-гуманитарных дисциплин Актюбинского института Академии экономики и статистики, председатель Комитета по делам молодежи.
-
2006-2007 гг. – советник по делам молодежи Актюбинского филиала партии "Отан", заместитель председателя республиканского совета молодежного крыла "Жас Отан".
-
2007-2008 гг. – учитель истории и права в гимназии №159 имени Ы. Алтынсарина (Алматы).
-
2010-2011 гг. – заместитель проректора по воспитательной работе Казахского национального аграрного университета, председатель молодежной администрации.
-
2011 г. – декан по работе со студентами Международной академии бизнеса.
-
2011-2012 гг. – главный ученый секретарь Казахского государственного женского педагогического университета.
-
2012-2014 гг. – старший менеджер Департамента образовательной политики и программ АОО "Назарбаев Интеллектуальные школы".
-
2014-2017 гг. – заместитель директора того же департамента.
-
2017-2019 гг. – директор Департамента развития АОО "Назарбаев Интеллектуальные школы".
-
2019-2021 гг. – директор физико-математической Назарбаев Интеллектуальной школы в Алматы.
От школы к Парламенту
В 2021 году Жулдыз Сулейменова была избрана депутатом Мажилиса Парламента РК по списку партии "AMANAT". Работала в Комитете по социально-культурному развитию. В 2023 году вновь переизбрана и продолжила работу в VIII созыве.
Общественная и законодательная деятельность
Жулдыз Сулейменова активно поднимает острые социальные вопросы. Среди них:
-
защита психического здоровья детей и подростков, профилактика суицидов;
-
повышение качества среднего образования, поддержка учителей, развитие методической базы;
-
борьба с коррупцией: инициировала внедрение службы комплаенс для предотвращения незаконных действий школьных бухгалтеров;
-
защита прав женщин и детей: поддерживает законопроекты против домашнего насилия.
Награды
-
Орден "Құрмет" (2021);
-
юбилейная медаль "30 лет независимости Республики Казахстан";
-
нагрудный знак имени Ыбырая Алтынсарина за вклад в образование и педагогику и др.
Жулдыз Сулейменова – одна из молодых и активных политиков современного Казахстана. Известна инициативами в области образования, культуры и социальных вопросов, её работа направлена на защиту прав и безопасности уязвимых групп общества – детей и женщин.
Ранее сообщалось, что Указом Президента РК Гани Бейсембаев освобожден от должности министра просвещения. На его место назначена депутат Жулдыз Сулейменова.
Также мы писали о том, чем запомнился период работы Гани Бейсембаева в должности министра просвещения.
