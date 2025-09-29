Сегодня на должность министра просвещения назначена депутат Мажилиса Жулдыз Сулейменова. Свою карьеру она начинала с работы простым учителем, передаёт корреспондент BAQ.KZ.

Кто такая Сулейменова?

Жулдыз Досбергеновна Сулейменова родилась 25 августа 1983 года в Актюбинской области. Имеет высшее образование. Окончила бакалавриат по специальности "История" в Казахском национальном университете имени аль-Фараби, затем магистратуру и докторантуру по философии и политологии. В 2012 году получила степень доктора PhD по специальности "Культурология".

Карьерный путь

Свою профессиональную и общественную деятельность Жулдыз Сулейменова начала в сфере молодежной политики, образования и управления:

2000-2004 гг. – студентка исторического факультета КазНУ имени аль-Фараби, председатель студенческого самоуправления.

2004-2006 гг. – преподаватель кафедры социально-гуманитарных дисциплин Актюбинского института Академии экономики и статистики, председатель Комитета по делам молодежи.

2006-2007 гг. – советник по делам молодежи Актюбинского филиала партии "Отан", заместитель председателя республиканского совета молодежного крыла "Жас Отан".

2007-2008 гг. – учитель истории и права в гимназии №159 имени Ы. Алтынсарина (Алматы).

2010-2011 гг. – заместитель проректора по воспитательной работе Казахского национального аграрного университета, председатель молодежной администрации.

2011 г. – декан по работе со студентами Международной академии бизнеса.

2011-2012 гг. – главный ученый секретарь Казахского государственного женского педагогического университета.

2012-2014 гг. – старший менеджер Департамента образовательной политики и программ АОО "Назарбаев Интеллектуальные школы".

2014-2017 гг. – заместитель директора того же департамента.

2017-2019 гг. – директор Департамента развития АОО "Назарбаев Интеллектуальные школы".

2019-2021 гг. – директор физико-математической Назарбаев Интеллектуальной школы в Алматы.

От школы к Парламенту

В 2021 году Жулдыз Сулейменова была избрана депутатом Мажилиса Парламента РК по списку партии "AMANAT". Работала в Комитете по социально-культурному развитию. В 2023 году вновь переизбрана и продолжила работу в VIII созыве.

Общественная и законодательная деятельность

Жулдыз Сулейменова активно поднимает острые социальные вопросы. Среди них:

защита психического здоровья детей и подростков, профилактика суицидов;

повышение качества среднего образования, поддержка учителей, развитие методической базы;

борьба с коррупцией: инициировала внедрение службы комплаенс для предотвращения незаконных действий школьных бухгалтеров;

защита прав женщин и детей: поддерживает законопроекты против домашнего насилия.

Награды

Орден "Құрмет" (2021);

юбилейная медаль "30 лет независимости Республики Казахстан";

нагрудный знак имени Ыбырая Алтынсарина за вклад в образование и педагогику и др.

Жулдыз Сулейменова – одна из молодых и активных политиков современного Казахстана. Известна инициативами в области образования, культуры и социальных вопросов, её работа направлена на защиту прав и безопасности уязвимых групп общества – детей и женщин.

Ранее сообщалось, что Указом Президента РК Гани Бейсембаев освобожден от должности министра просвещения. На его место назначена депутат Жулдыз Сулейменова.

Также мы писали о том, чем запомнился период работы Гани Бейсембаева в должности министра просвещения.