Новый подход к помощи детям с инвалидностью протестируют в Астане

В Казахстане обсуждают проект, который может заметно упростить жизнь семьям, воспитывающим детей с инвалидностью. Министерство труда и социальной защиты населения РК вместе с госорганами и столичным акиматом вынесли документ на публичное обсуждение.

В столице планируется внедрение новой "комбинированной модели" оказания специальных социальных услуг.

Что нового

Сейчас семьи часто вынуждены выбирать: либо помощь специалиста на дому, либо занятия в центре. Новый подход убирает это ограничение.

Теперь планируется объединить оба формата. Это значит, что ребенок сможет:

получать поддержку специалистов дома

одновременно посещать реабилитационные центры

Как это поможет детям и родителям

Идея проекта – сделать помощь более гибкой и удобной для каждой семьи.

Ребенок сможет оставаться в привычной домашней среде, но при этом регулярно заниматься в центрах, где есть логопеды, психологи и дефектологи. Там же дети смогут общаться со сверстниками и проходить занятия на современном оборудовании.

Родители при этом смогут сами выбирать удобный график и сочетать разные виды помощи.

В проект также планируют подключить лицензированные частные организации. Это расширит выбор для семей и позволит выбирать специалистов и центры по качеству услуг.

Пилотный проект будет реализовываться в Астане. За него отвечает акимат города: он определит участвующие центры и обеспечит финансирование из местного бюджета.

Если эксперимент покажет хорошие результаты, модель могут внедрить по всей стране. Также на ее основе планируют обновить правила и систему финансирования соцуслуг.

Сейчас проект доступен для обсуждения на портале "Открытые НПА"

Ранее Олжас Бектенов поручил разработать поправки в закон о поддержке людей с инвалидностью.

