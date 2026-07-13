Новый завод в Аральске будет выпускать 40 тысяч тонн соли в год
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В городе Аральск Кызылординской области состоялось открытие нового завода по производству пищевой соли высшего сорта.
В торжественной церемонии приняли участие аким Кызылординской области Мурат Ергешбаев, прокурор региона Ризабек Ожаров, представители интеллигенции и старшего поколения.
Глава области поздравил жителей с запуском предприятия, отметив его значение для развития промышленности, создания рабочих мест и укрепления экспортного потенциала региона.
Инвестиции в строительство завода ТОО "Тоғыс – Аралотын" составили 1,8 млрд тенге. Производственная мощность предприятия – 40 тысяч тонн продукции в год. На производстве создано 20 постоянных рабочих мест.
Для реализации проекта компании был предоставлен земельный участок площадью 4 гектара и подведена необходимая инженерная инфраструктура.
Продукция завода будет поставляться на внутренний рынок, а также экспортироваться в соседние страны.
В ходе мероприятия участникам, внесшим вклад в социально-экономическое развитие района и реализацию проекта, вручили Благодарственные письма акима области.
Ранее сообщалось, что производство пищевой соли увеличилось в Казахстане.
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