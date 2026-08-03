Ножи и кастеты изымают на досмотре в метро Алматы
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Двадцать девять ножей, 62 предмета, похожих на кастеты, и четыре боеприпаса изъяли в метро Алматы с начала года. Все это пытались пронести пассажиры.
Всего на досмотре остановили 310 человек с запрещенными предметами.
Метро в городе перевозит от 110 до 130 тыс. пассажиров в сутки.
На станциях работает 604 камеры видеонаблюдения. Часть из них распознает лица в режиме реального времени.
Начальник управления полиции на метрополитене Орал Ахимов призвал пассажиров не пытаться проносить запрещенные предметы.
Безопасность в метрополитене - это наша общая ответственность. Мы призываем пассажиров соблюдать установленные правила, не пытаться проносить запрещенные предметы и незамедлительно сообщать сотрудникам полиции или работникам метро обо всех подозрительных предметах и противоправных действиях, - отметил он.
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