Ножи и кастеты изымают на досмотре в метро Алматы

Двадцать девять ножей, 62 предмета, похожих на кастеты, и четыре боеприпаса изъяли в метро Алматы с начала года. Все это пытались пронести пассажиры.

Всего на досмотре остановили 310 человек с запрещенными предметами.

Метро в городе перевозит от 110 до 130 тыс. пассажиров в сутки.

На станциях работает 604 камеры видеонаблюдения. Часть из них распознает лица в режиме реального времени.

Начальник управления полиции на метрополитене Орал Ахимов призвал пассажиров не пытаться проносить запрещенные предметы.

Безопасность в метрополитене - это наша общая ответственность. Мы призываем пассажиров соблюдать установленные правила, не пытаться проносить запрещенные предметы и незамедлительно сообщать сотрудникам полиции или работникам метро обо всех подозрительных предметах и противоправных действиях, - отметил он.

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