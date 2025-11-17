Нурбек Газез рассказал о бронзовой медали и поддержке болельщиков из Саудовской Аравии
Казахстанский таэквондист Нурбек Газез прокомментировал результат выступления на Исламских играх в Эр-Рияде, передает BAQ.KZ.
В весовой категории до 67 кг в поединке за третье место он одержал победу над соперником из Буркина-Фасо Ибрагимом Майгой.
"Конечно, это не то, что мы хотели, но все равно, хвала Всевышнему. Мы приезжали сюда за золотом, но есть то, что есть - ценим то, что имеем, дальше будем двигаться, не будем останавливаться", - сказал спортсмен.
Во время поединка казахстанского спортсмена активно поддерживали болельщики из Саудовской Аравии.
"У меня есть хорошие друзья в Саудовской Аравии, очень много хороших друзей, которые всегда меня поддерживают, и я очень рад, что они у меня есть", - отметил спортсмен.
Напомним, что 7 ноября в Эр-Рияде церемония открытия VI Игр исламской солидарности. Сборную Казахстана представляют более 100 атлетов.
Саудовская Аравия шестые по счету Игры исламской солидарности. Ранее этот крупный спортивный форум проходил в Мекке (2005), Палембанге (2013), Баку (2017), Конье (2021).
Казахстан занимает пятое место в общекомандном зачёте. В копилке сборной — 11 золотых, 12 серебряных и 16 бронзовых медалей.
