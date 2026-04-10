Нурбек Оралбай стал чемпионом Азии-2026 по боксу и принес Казахстану третье золото турнира, проходящего в Улан-Баторе, передает BAQ.KZ со ссылкой на НОК РК.

Серебряный призер Олимпиады-2024 выступал в финале весовой категории до 85 килограммов, где его соперником был представитель Узбекистана Жасурбек Юлдошев.

Казахстанский боксер с первых минут завладел инициативой и уверенно забрал стартовый раунд со счетом 5:0. Во второй трехминутке Оралбай также выглядел сильнее, еще больше приблизившись к победе.

По итогам поединка Нурбек Оралбай выиграл единогласным решением судей и завоевал золотую медаль.

Ранее чемпионами Азии в составе сборной Казахстана также стали Оразбек Асылкулов, выступавший в категории до 60 килограммов, и Сабыржан Аккалыков в весе до 75 килограммов.

Торехан Сабырхан, боксировавший в категории до 70 килограммов, в своем финале уступил.