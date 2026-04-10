Боксер Нурбек Оралбай завоевал "золото" чемпионата Азии-2026
В финале его соперником был представитель Узбекистана
Нурбек Оралбай стал чемпионом Азии-2026 по боксу и принес Казахстану третье золото турнира, проходящего в Улан-Баторе, передает BAQ.KZ со ссылкой на НОК РК.
Серебряный призер Олимпиады-2024 выступал в финале весовой категории до 85 килограммов, где его соперником был представитель Узбекистана Жасурбек Юлдошев.
Казахстанский боксер с первых минут завладел инициативой и уверенно забрал стартовый раунд со счетом 5:0. Во второй трехминутке Оралбай также выглядел сильнее, еще больше приблизившись к победе.
По итогам поединка Нурбек Оралбай выиграл единогласным решением судей и завоевал золотую медаль.
Ранее чемпионами Азии в составе сборной Казахстана также стали Оразбек Асылкулов, выступавший в категории до 60 килограммов, и Сабыржан Аккалыков в весе до 75 килограммов.
Торехан Сабырхан, боксировавший в категории до 70 килограммов, в своем финале уступил.
Женская сборная на чемпионате Азии завоевала две золотые и одну серебряную медали. Бахыт Сейдиш в весовой категории до 70 килограммов заняла почетное второе место. В весе до 80 кг - Надежда Рябец, а в категории свыше 80 кг - Дина Исламбекова.