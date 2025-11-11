Казахстанский тяжелоатлет Нургиса Адилетулы стал обладателем золотой медали Игр исламской солидарности, которые проходят в Эр-Рияде, передает BAQ.KZ.

Выступая в весовой категории до 94 килограммов, спортсмен показал лучший результат в упражнении "рывок", подняв в лучшей попытке 175 килограммов. Этот результат позволил казахстанцу уверенно занять первое место.

Напомним, что 7 ноября в Эр-Рияде прошла церемония открытия VI Игр исламской солидарности. Сборную Казахстана представляют более 100 атлетов.