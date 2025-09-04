Центр по борьбе с дезинформацией СЦК сделал заявление по поводу информации задержания Нуртлеу и Гаджиева
Центр по борьбе с дезинформацией Службы центральных коммуникаций (СЦК) при Президенте Казахстана официально опроверг слухи о министра иностранных дел Мурата Нуртлеу и бизнесмена Гаджи Гаджиева, передает BAQ.KZ.
"Распространяемая на ресурсах Гульнар Бажкеновой (Orda и "Bazhkenova vs.") информация о якобы задержании министра иностранных дел Республики Казахстан Мурата Нуртлеу и бизнесмена Гаджи Гаджиева не соответствует действительности. Центр подчеркивает: распространение заведомо ложных сведений наносит ущерб общественному доверию и формирует искаженное восприятие происходящих событий. Призываем граждан проявлять бдительность и доверять только проверенным официальным источникам информации", — сообщили в СЦК.
В ведомстве также напомнили, что за распространение заведомо ложных сведений и содействие их распространению предусмотрена ответственность в соответствии с законодательством Казахстана, вплоть до уголовной.
В СМИ появилась информация о задержании министра иностранных дел Мурата Нуртлеу и бизнесмена Гаджи Гаджиева.
МИД Казахстана уже официально опроверг слухи о задержании министра.
Министр культуры и информации Казахстана Аида Балаева сразу выступила с обращением к журналистам на фоне публикаций о якобы задержанных госслужащих. Она предупредила об ответственности за распространение фейковых новостей.
