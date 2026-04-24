О строительстве казахстанских международных терминалов рассказали в Минтранспорте

Министр транспорта РК Нурлан Сауранбаев на брифинге в Сенате сообщил о том, какие международные терминалы планирует построить Казахстан в в Европе, Китае и Азербайджане, передает BAQ.KZ.

Речь идет, по словам министра, о портах, которые улучшат логистику грузоперезовок.

«Это будут мультихабы, которые будут обслуживать все виды транспорта.

Сиань является самым крупным сухим портом Китая, которые объединяет все грузовые потоки. Там мы собираем все грузы по Китаю и отправляем их по назначению. Этот порт является одним из лучших решений. Мы еще в Ченду собираемся такой же сухой порт строить».

Ранее стало известно, что до 2027 года в стране модернизируют более 2,6 тыс. км железных дорог.

Также в Сенате подняли проблему износа железнодорожной инфраструктуры в Казахстане.