Представительница сборной Казахстана по плаванию Софья Сподаренко прокомментировала результат выступления на Исламских играх в Эр-Рияде, передает BAQ.KZ.

Спортсменка стала двухкратной обладательницей Исламских игр. Она завоевала золото на дистанции 100 метров и 50 баттерфляем.

Сподаренко отметила, что соревнования получились для неё удачными и эмоционально насыщенными:

"Очень счастлива завоевать вторую золотую медаль. Плюс мы очень устали, так что я рада, что теперь немного отдохнем. Получилось отличное завершение соревнований."

Спортсменка добавила, что обе победы стали для неё особенными:

"Оба 'золота' отличаются друг от друга. Но, как ни странно, на 'стометровке' плылось лучше."

Она также выразила благодарность работе всей команды:

"С нами работает очень много тренеров, специалистов из различных сфер — всем большое спасибо. Также спасибо болельщикам за поддержку."

Говоря о планах, Сподаренко отметила, что впереди её ждёт ещё один старт на короткой воде:

"Будем думать, что и как можно сделать. Определенного плана на этот счёт нет."

Напомним, что 7 ноября в Эр-Рияде прошла церемония открытия VI Игр исламской солидарности. Сборную Казахстана представляют более 100 атлетов.