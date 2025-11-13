Оба золота отличаются друг от друга - Сподаренко о Исламских играх
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Представительница сборной Казахстана по плаванию Софья Сподаренко прокомментировала результат выступления на Исламских играх в Эр-Рияде, передает BAQ.KZ.
Спортсменка стала двухкратной обладательницей Исламских игр. Она завоевала золото на дистанции 100 метров и 50 баттерфляем.
Сподаренко отметила, что соревнования получились для неё удачными и эмоционально насыщенными:
"Очень счастлива завоевать вторую золотую медаль. Плюс мы очень устали, так что я рада, что теперь немного отдохнем. Получилось отличное завершение соревнований."
Спортсменка добавила, что обе победы стали для неё особенными:
"Оба 'золота' отличаются друг от друга. Но, как ни странно, на 'стометровке' плылось лучше."
Она также выразила благодарность работе всей команды:
"С нами работает очень много тренеров, специалистов из различных сфер — всем большое спасибо. Также спасибо болельщикам за поддержку."
Говоря о планах, Сподаренко отметила, что впереди её ждёт ещё один старт на короткой воде:
"Будем думать, что и как можно сделать. Определенного плана на этот счёт нет."
Посмотреть эту публикацию в Instagram
Напомним, что 7 ноября в Эр-Рияде церемония открытия VI Игр исламской солидарности. Сборную Казахстана представляют более 100 атлетов.
Саудовская Аравия шестые по счету Игры исламской солидарности. Ранее этот крупный спортивный форум проходил в Мекке (2005), Палембанге (2013), Баку (2017), Конье (2021).
Самое читаемое
- 94% сёл Алматинской области подключены к широкополосному интернету
- В результате ДТП с автобусом погибли десятки человек в Перу
- Крупные районы Алматы останутся без света: график плановых отключений
- Синоптики прогнозируют морозы до –20° в Казахстане
- В Семее раскрыта кража золотых украшений на миллион тенге