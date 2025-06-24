По состоянию на утро 24 июня 2025 года в связи с резким обострением военно-политической обстановки на Ближнем Востоке ряд стран региона ввели ограничения или полностью закрыли воздушное пространство для гражданской авиации. Меры связаны с угрозами применения вооружения, нарушениями работы навигационных систем, активностью ПВО и высокими рисками для безопасности полётов, передает BAQ.KZ.

Какие страны закрыли небо?

Израиль и Иран — полное закрытие воздушного пространства, включая районы Персидского и Оманского залива;

Ирак, Иордания, Ливан — временные ограничения на фоне угроз ракетных и дроновых атак;

Кувейт, Бахрейн, ОАЭ — частичная блокировка маршрутов, приостановка полётов вблизи зоны конфликта.

Реакция международных авиакомпаний: Air France–KLM, United, American Airlines, Japan Airlines, Air Canada отменили рейсы в Дубай, Доху и Эр-Рияд. Qatar Airways корректирует расписание. Etihad выпустила официальное предупреждение. Emirates продолжает полёты с обходом зоны конфликта.

Казахстанские авиакомпании отреагировали аналогично: из соображений безопасности Air Astana и SCAT отменили рейсы в Дубай и Доху. Под влияние отмен попали 1 734 пассажира — 1051 на прилёт и 683 на вылет.

Список отменённых рейсов:

№ Авиакомпания Рейс Направление Пассажиры 1 Air Astana KC205/206 Дубай — Астана / Астана — Дубай 127 / 90 2 Air Astana KC897/898 Дубай — Алматы / Алматы — Дубай 120 / 54 3 Air Astana KC551/552 Доха — Шымкент / Шымкент — Доха 147 / 119 4 SCAT DV5250/5251 Доха — Астана / Астана — Доха 199 / 161 5 SCAT DV5245/5246 Доха — Алматы / Алматы — Доха 174 / 4 6 Qatar Airways QR389/390 Доха — Алматы / Алматы — Доха 142 / 130 7 Qatar Airways QR391/392 Доха — Алматы / Алматы — Доха 142 / 125 Что будет с пассажирами?

Пассажирам отменённых рейсов предоставляется бесплатное перебронирование или полный возврат стоимости билета, проживание в отеле, горячее питание, трансфер.

В некоторых случаях проживание в отеле продлено по договоренности с администрацией.

Министерство транспорта Казахстана и авиакомпании продолжают мониторинг ситуации.

Возобновление рейсов будет проводиться по мере стабилизации обстановки.

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