Обращения жителей работают: возле 17 школ в ЗКО добавили освещение

После жалоб жителей в Западно-Казахстанской области проверили территории возле школ и нашли участки, где света не было совсем или его не хватало. В итоге дополнительное освещение появилось возле 17 учебных заведений.

Проверку провели в рамках проекта «Қауіпсіз Өңір» и принципа «Закон и порядок».

Поводом стали обращения жителей, которые указывали на плохо освещенные участки возле школ.

Во время мониторинга прокуратура выявила места, где в темное время суток детям было небезопасно идти на занятия и возвращаться домой.

Неосвещенные участки возле 17 школ устранили за счет предпринимателей города.

По данным прокуратуры, меры затронули более 15 тысяч несовершеннолетних.

Работа по созданию безопасной среды возле образовательных учреждений продолжается и остается на контроле прокуратуры.