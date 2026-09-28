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Обращения жителей работают: возле 17 школ в ЗКО добавили освещение

28 Сентября 2026, 20:46
АВТОР
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baq.kz 28 Сентября 2026, 20:46
28 Сентября 2026, 20:46
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Фото: baq.kz

После жалоб жителей в Западно-Казахстанской области проверили территории возле школ и нашли участки, где света не было совсем или его не хватало. В итоге дополнительное освещение появилось возле 17 учебных заведений.

Проверку провели в рамках проекта «Қауіпсіз Өңір» и принципа «Закон и порядок».

Поводом стали обращения жителей, которые указывали на плохо освещенные участки возле школ.

Во время мониторинга прокуратура выявила места, где в темное время суток детям было небезопасно идти на занятия и возвращаться домой.

Неосвещенные участки возле 17 школ устранили за счет предпринимателей города.

По данным прокуратуры, меры затронули более 15 тысяч несовершеннолетних.

Работа по созданию безопасной среды возле образовательных учреждений продолжается и остается на контроле прокуратуры.

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