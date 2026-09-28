Обращения жителей работают: возле 17 школ в ЗКО добавили освещение
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После жалоб жителей в Западно-Казахстанской области проверили территории возле школ и нашли участки, где света не было совсем или его не хватало. В итоге дополнительное освещение появилось возле 17 учебных заведений.
Проверку провели в рамках проекта «Қауіпсіз Өңір» и принципа «Закон и порядок».
Поводом стали обращения жителей, которые указывали на плохо освещенные участки возле школ.
Во время мониторинга прокуратура выявила места, где в темное время суток детям было небезопасно идти на занятия и возвращаться домой.
Неосвещенные участки возле 17 школ устранили за счет предпринимателей города.
По данным прокуратуры, меры затронули более 15 тысяч несовершеннолетних.
Работа по созданию безопасной среды возле образовательных учреждений продолжается и остается на контроле прокуратуры.
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