Образ Розы Баглановой появился на фасаде дома в Алматы

В Алматы появился новый мурал, посвящённый Народной артистке СССР Розе Баглановой.

Художественное изображение певицы разместили на фасаде жилого дома в микрорайоне Самал-3, дом 21. Именно в этом доме ранее жила Роза Багланова.

Инициатива создания мурала поступила от жителей, после чего акимат поддержал проект и организовал все необходимые работы по его реализации.

Особое участие в проекте приняла невестка артистки – Марал Багланова. Она отметила, что осталась довольна результатом и поблагодарила всех, кто участвовал в создании мурала.

Теперь образ Розы Баглановой увековечен не только в истории казахстанской культуры, но и в облике города Алматы.

Ранее весенний мурал появился на фасаде одного из зданий в Астане.

