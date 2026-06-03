Обвиняемого в хищении 795 млн тенге оправдали в Костанае

Костанайский суд рассмотрел уголовное дело в отношении гражданина Н., которого обвиняли в краже в особо крупном размере, незаконном предпринимательстве и легализации доходов, полученных преступным путём.

По версии следствия, с октября 2024 года по август 2025 года Н. якобы организовал добычу техногенных минеральных образований с отвалов Аркалыкских месторождений, их переработку и продажу через ТОО. Ущерб государству оценивался более чем в 795 млн тенге.

Гособвинение просило назначить 6 лет лишения свободы и удовлетворить гражданский иск.

В ходе разбирательства суд пришёл к выводу, что:

ТМО не закреплены за каким-либо владельцем и не числятся как имущество, поэтому не могут считаться предметом хищения;

отсутствие лицензии на недропользование само по себе не образует состав преступления;

расчёт ущерба был выполнен неверно: использовались данные о стоимости другого вида сырья (оксид алюминия), тогда как речь шла о глине;

объёмы добычи не были подтверждены точными измерениями, а определялись косвенно.

Также суд отметил, что переработанная продукция уже являлась самостоятельным товаром и её стоимость формировалась в результате технологической обработки.

Суд признал Н. невиновным и оправдал его за отсутствием состава уголовного правонарушения.

За ним признано право на возмещение вреда, причинённого незаконным привлечением к уголовной ответственности.

Приговор не вступил в законную силу.

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