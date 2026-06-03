Обвиняемого в хищении 795 млн тенге оправдали в Костанае
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Костанайский суд рассмотрел уголовное дело в отношении гражданина Н., которого обвиняли в краже в особо крупном размере, незаконном предпринимательстве и легализации доходов, полученных преступным путём.
По версии следствия, с октября 2024 года по август 2025 года Н. якобы организовал добычу техногенных минеральных образований с отвалов Аркалыкских месторождений, их переработку и продажу через ТОО. Ущерб государству оценивался более чем в 795 млн тенге.
Гособвинение просило назначить 6 лет лишения свободы и удовлетворить гражданский иск.
В ходе разбирательства суд пришёл к выводу, что:
-
ТМО не закреплены за каким-либо владельцем и не числятся как имущество, поэтому не могут считаться предметом хищения;
-
отсутствие лицензии на недропользование само по себе не образует состав преступления;
-
расчёт ущерба был выполнен неверно: использовались данные о стоимости другого вида сырья (оксид алюминия), тогда как речь шла о глине;
-
объёмы добычи не были подтверждены точными измерениями, а определялись косвенно.
Также суд отметил, что переработанная продукция уже являлась самостоятельным товаром и её стоимость формировалась в результате технологической обработки.
Суд признал Н. невиновным и оправдал его за отсутствием состава уголовного правонарушения.
За ним признано право на возмещение вреда, причинённого незаконным привлечением к уголовной ответственности.
Приговор не вступил в законную силу.
Читайте также:
Самое читаемое
- Штормовое предупреждение объявили в Казахстане на 3 июня
- В Астане появилось еще одно общественное пространство
- Задержан директор Алматинского вагонного депо
- Июнь принесет Казахстану жару до +46 градусов и грозовые ливни
- Ветеринарные паспорта и учёт пасек: В Казахстане усилят контроль за пчеловодством