Обвиняемый в нападении на Трампа отверг все обвинения в суде

В США обвиняемый в нападении на мероприятие с участием Дональда Трампа Коул Аллен не признал себя виновным по всем пунктам обвинения, включая попытку покушения на президента и нападение на федерального агента, передает BAQ.kz со ссылкой на РБК.

По данным прокуратуры, инцидент произошёл во время ежегодного ужина Ассоциации корреспондентов Белого дома в отеле Washington Hilton, когда Аллен открыл огонь, пробегая через контрольно-пропускной пункт.

В результате стрельбы был ранен агент Секретной службы, который выжил благодаря бронежилету. Сам Трамп был экстренно выведен из зала охраной.

Аллену предъявлены четыре тяжких обвинения, включая попытку покушения на президента США, нападение на сотрудника правоохранительных органов, незаконное хранение оружия и его применение при насильственном преступлении.

По данным следствия, перед инцидентом он отправил семье сообщение с признанием и "манифест", в котором объяснял свои действия и приносил извинения. В материалах дела также говорится, что он критически высказывался в адрес Трампа.

Следствие продолжается, прокуратура настаивает, что действия обвиняемого были заранее спланированы.

Также сообщалось, что подозреваемому грозит пожизненное заключение.