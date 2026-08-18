Очередь в детсады Казахстана сократилась почти в семь раз

В Казахстане очередь в детские сады среди детей от двух до шести лет сократилась со 160 тыс. до 23 тыс. человек. Одновременно к новому учебному году пересмотрены образовательные стандарты и школьные программы. Об этом на заседании Правительства сообщила министр просвещения Жулдыз Сулейменова, передает корреспондент BAQ.KZ.

Очередь в детские сады сократилась до 23 тысяч

Сегодня в стране работают более 12 тыс. дошкольных организаций, которые посещают свыше 1 млн детей. Предшкольную подготовку прошли 360 тыс. детей.

«На сегодня в стране функционируют более 12 тыс. дошкольных организаций, в них воспитываются более 1 млн детей. Из них 360 тыс. детей прошли предшкольную подготовку», – сообщила Жулдыз Сулейменова.

Одним из инструментов сокращения очередей стал пилотный проект по ваучерному финансированию. Он действует в 20 городах и 23 районах областей. В рамках проекта выдано 1,1 млн ваучеров.

По данным Минпросвещения, очередь среди детей от двух до шести лет сократилась со 160 тыс. до 23 тыс. человек, то есть почти в семь раз. При этом экономия бюджетных средств составила 35,3 млрд тенге.

Кроме того, в 100 детских садах тестируют методы ранней профориентации «Ерте жастан еңбекке және кәсіпке баулу», которые знакомят детей с профессиями и трудовыми навыками.

Сколько детей пойдут в школу

Сейчас в более чем 8 тыс. школ Казахстана обучаются 4,1 млн учащихся.

В новом учебном году в первые классы планируют принять 380 тыс. детей, в 11-х классах будут учиться 227 тыс. школьников. В прошлом учебном году школы окончили более 230 тыс. учащихся.

Школьные программы пересмотрели

К началу нового учебного года Министерство просвещения также привело государственные общеобязательные стандарты и типовые учебные планы в соответствие с положениями обновленной Конституции.

В школьной программе появится ряд обязательных курсов. Для учащихся 5–7-х классов вводятся «Основы Конституции», для 8–11-х классов – курс «Закон и порядок». Школьники 5–11-х классов также будут изучать «Личную безопасность».

Кроме того, «Основы права», которые ранее преподавались как предмет по выбору, станут обязательными. Содержание курса обновят с учетом положений новой Конституции.

Таким образом, изменения нового учебного года затронут как дошкольное, так и школьное образование – от механизма распределения мест в детских садах до содержания обязательных учебных курсов.

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