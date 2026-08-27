В стране изменится порядок предоставления арендного жилья в сельских населенных пунктах. Граждане, состоящие на учете нуждающихся в жилье, смогут самостоятельно выбирать подходящий дом или квартиру в пределах своего района.

По информации Министерства промышленности и строительства, новый механизм начнет действовать с 31 августа 2026 года. Речь идет о жилье, которое местные исполнительные органы построили или приобрели за счет средств государственного бюджета.

Как будут подавать заявки

Первый прием заявлений по новым правилам пройдет с 1 по 7 сентября 2026 года на портале baspana.otbasybank.kz.

Участвовать смогут граждане, состоящие на учете нуждающихся в жилье в соответствующем районе. Для подачи заявления потребуется электронная цифровая подпись.

После завершения приема заявлений Отбасы банк сформирует список получателей жилья.

При распределении будут учитываться дата постановки на учет, доход семьи за последние шесть месяцев, состав семьи и социальный статус заявителя.

Кому предоставят приоритет

Правила также предусматривают приоритет для отдельных категорий граждан.

Не менее 20% государственного жилья будет распределяться среди детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.

Еще не менее 50% жилья предусмотрено для отдельных социально уязвимых категорий граждан.

Как изменятся требования к жилью

С 14 сентября 2026 года начнет действовать еще одно изменение. При определении количества комнат в предоставляемом доме или квартире будет учитываться состав семьи.

В частности, правила предусматривают отдельные комнаты для супругов и родителей, а также для разнополых детей.

Новый порядок предоставления арендного жилья в сельской местности будет применяться на постоянной основе.

Ранее сообщалось, что в Казахстане планируется обновить правила предоставления государственных мер поддержки для улучшения жилищных условий. Изменения предусматривают новые критерии постановки на жилищную очередь, требования к доходам семей и условия участия в льготных ипотечных программах.

Также предлагается установить квоты для социально уязвимых категорий граждан и перевести распределение жилья в автоматизированный формат через систему «Отбасы банка».

Читайте также: