NASA завершило заправку космического телескопа «Нэнси Грейс Роман». Обсерватория отправится в космос 30 августа, передает BAQ.KZ со ссылкой на NASA.

25 июля в аппарат загрузили 290 галлонов гидразина. Работы прошли в комплексе обслуживания опасных грузов Космического центра Кеннеди во Флориде.

Старт назначен не ранее 7:26 утра по времени восточного побережья США. Телескоп поднимет ракета Falcon Heavy компании SpaceX со стартового комплекса 39А. Запуск идет на девять месяцев раньше первоначального графика.

Куда полетит

Топливо понадобится обсерватории после отделения от ракеты. Ей предстоит добраться до точки Лагранжа L2 на расстоянии около миллиона миль от Земли, это порядка полутора миллионов километров. Вчетверо дальше, чем Луна.

Гидразин питает два типа двигателей. Одни удерживают аппарат на расчетной орбите вокруг L2, другие разворачивают панели солнечных батарей к Солнцу. Батареи остаются основным источником питания на всю миссию.

Основная программа рассчитана на пять лет. Запаса топлива, по оценке NASA, может хватить еще на пять лет продленной миссии.

Шесть солнечных панелей недавно очистили и проверили перед стартом.

NASA/Sydney Rohde (Rocz)

Что дальше по подготовке

Теперь телескоп закрепят на переходном устройстве, которое соединяется с верхней ступенью ракеты.

Затем аппарат уберут под головной обтекатель. Эта защитная оболочка принимает на себя аэродинамические нагрузки и нагрев при выведении.

Зачем нужен еще один телескоп

Главное зеркало «Романа» имеет диаметр 2,4 метра, столько же, сколько у Хаббла.

Дело не в зеркале. Поле зрения нового телескопа примерно в 100 раз шире хаббловского. Ни у одного космического телескопа такого поля не было. Там, где Хабблу понадобилось бы сто отдельных наведений, «Роман» справится одним кадром.

За снимки отвечает широкоугольный инструмент с матрицей на 300 млн пикселей.

Объем данных получится соответствующий. По расчетам, телескоп будет собирать более 500 терабайт информации в год. Хаббл за 35 лет работы накопил около 400.

Что будет изучать

В NASA ждут от телескопа тысячи новых экзопланет. Ученые собираются выяснить, насколько они похожи на Землю.

Вторая большая задача, темная энергия. Именно она заставляет Вселенную расширяться со временем все быстрее, и почему это происходит, пока непонятно.

Третий инструмент на борту, коронограф. Специальная маска экранирует свет материнской звезды примерно так же, как лунный диск закрывает Солнце во время затмения. Планеты рядом со звездой станут видны напрямую, а не по косвенным признакам.

NASA/Sydney Rohde (Rocz)

Кто такая Нэнси Грейс Роман

Она возглавляла астрономическое отделение NASA в шестидесятых и семидесятых годах и была первым главным астрономом агентства.

Роман сыграла ключевую роль в появлении космической астрономии и в создании научной программы Хаббла. В американском научном сообществе ее прозвали Mother of Hubble, мамой Хаббла.

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