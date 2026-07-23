Правительство Казахстана выделило 10,4 млрд тенге из резерва на создание нового спутника связи KazSat-3R. Постановление подписал Премьер-министр Олжас Бектенов.

Как сообщили в правительстве, KazSat-3R станет заменой действующему спутнику KazSat-3, срок эксплуатации которого завершится в 2029 году.

Зачем Казахстану новый спутник

Новый космический аппарат обеспечит бесперебойную работу национальной системы спутниковой связи после завершения эксплуатации KazSat-3. Средства направят на разработку спутника, который будет использоваться для передачи данных, телерадиовещания, мобильной связи и доступа к интернету.

«Плановый срок эксплуатации KazSat-3 завершается в 2029 году. Замещающий аппарат позволит обеспечить непрерывность работы национальной системы спутниковой связи», – говорится в сообщении правительства.

Что изменится для жителей

По данным правительства, запуск нового спутника позволит сохранить устойчивую работу спутниковой связи и расширить доступ к интернету в малонаселенных и труднодоступных районах, где строительство наземной инфраструктуры затруднено.

Также ожидается повышение уровня информационной безопасности страны.

Кто уже пользуется системой KazSat

Сегодня через спутниковую систему KazSat работают крупнейшие казахстанские операторы связи и государственные органы. К системе подключены 19 операторов связи, а услуги спутникового телевещания получают более двух миллионов абонентов. Через спутник также обеспечиваются передача данных, мобильная связь и доступ к интернету.

В правительстве напомнили, что за последние два года доступ к высокоскоростному интернету получили 99% населения страны, а свыше 4,5 тысячи сельских населенных пунктов обеспечены широкополосной связью.

Для дальнейшего развития инфраструктуры продолжается реализация проектов по расширению волоконно-оптических линий связи, внедрению сети 5G, подключению автодорог к мобильной связи и развитию спутниковых технологий.

Ранее власти назвали сроки запуска связи через спутники Starlink. Первые запуски технологии Direct-to-Cell, позволяющей обычным мобильным телефонам подключаться к спутниковой связи, ожидаются в Казахстане в сентябре 2026 года. Проект реализуется совместно с Beeline и Starlink. Подробности проекта озвучил вице-министр искусственного интеллекта и цифрового развития РК Досжан Мусалиев в ходе брифинга в Службе центральных коммуникаций

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