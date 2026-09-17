Одну из самых загруженных школ Астаны расширили на 550 мест

В микрорайоне Коктал в Астане открылся новый учебный корпус средней школы №41, рассчитанный на 550 мест. Дополнительное здание должно решить проблему нехватки мест в школе, где при проектной мощности в 460 учеников в разные годы обучались от 1 300 до 1 500 детей, передает BAQ.KZ со ссылкой на официальный сайт столичного акимата.

Школа №41 была построена 56 лет назад. К началу нового учебного года здесь не только возвели дополнительный трехэтажный корпус площадью более 7 тыс. квадратных метров, но и полностью отремонтировали старое здание.

Теперь потоки учеников разделили. Дети с 1-го по 4-й класс занимаются в старом корпусе, где для них предусмотрены отдельные образовательные пространства и собственная столовая. Ученики 5–11-х классов перешли в новое здание.

«В старом здании этим летом провели капитальный ремонт, все кабинеты соответствуют нормам, приобретена новая мебель. Там остался начальный блок: 1–4 классы обучаются отдельно, у них своя столовая и переход в новый корпус», – рассказала директор школы Асия Сыздыкова.

Роботы, 3D-принтеры и квадрокоптеры

В новом корпусе оборудовали 23 учебных кабинета, включая два класса информатики, кабинет робототехники и STEM-лабораторию.

Акимат города Астаны

Для практических занятий появились токарные и лазерные станки, 3D-принтер, роботы и квадрокоптер. Также оборудованы кабинеты швейного дела и кулинарии, обновлены лаборатории физики, химии и биологии.

Акимат города Астаны

Акимат города Астаны

Акимат города Астаны

В школе появился новый спортивный зал и полноценный медицинский блок.

Использовать современные технологии планируют и на обычных уроках. В частности, совместно с Национальным музеем «Бозоқ» школьникам хотят проводить виртуальные исторические экскурсии с помощью 3D-очков.

Все педагоги школы прошли обучение по искусственному интеллекту. Более 35% преподавателей имеют категории педагогов-экспертов и педагогов-исследователей, у 25 учителей есть собственные авторские разработки.

Еще 13 школ Астаны ждут модернизации

Обновление школы №41 проходит в рамках программы модернизации образовательных учреждений. В Астане на 2025–2027 годы запланировано обновить 22 школы.

Капитальный ремонт уже завершили в девяти из них, еще 13 предстоит модернизировать. Кроме того, при семи школах построили дополнительные корпуса, чтобы сократить дефицит ученических мест.

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