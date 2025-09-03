Официальный визит Президента Касым-Жомарта Токаева в Китайскую Народную Республику завершился, передает BAQ.KZ.

Сегодня Глава государства принял участие в военном параде в Пекине, посвящённом 80-летию Победы во Второй мировой войне и в борьбе против японских милитаристов. Затем состоялся торжественный приём от имени Председателя КНР Си Цзиньпина.

2 сентября в Пекине прошло 8-е заседание казахско-китайского делового совета с участием Президента Касым-Жомарта Токаева и Первого вице-премьера Госсовета КНР, члена Постоянного комитета Политбюро ЦК КПК Дин Сюэсяна.

В своём выступлении Глава государства подчеркнул, что Китай является надёжным соседом, близким другом и вечным стратегическим партнёром Казахстана.

Касым-Жомарт Токаев отметил, что Китай инвестировал в экономику Казахстана 27 миллиардов долларов.

Президент обозначил приоритетные направления сотрудничества с Китаем в энергетике, ключевые проекты по диверсификации экономики Казахстана, предложил развивать органическое производство и подчеркнул важность тесного сотрудничества в сфере искусственного интеллекта. Также Президент призвал к укреплению казахско-китайских деловых контактов в финансовом секторе.

По итогам заседания Делового совета РК-КНР было подписано свыше 70 документов на сумму более 15 млрд долларов.