Около 11 тысяч казахстанцев за день подали заявки на "красивые" номера
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Первый вице-министр искусственного интеллекта и цифрового развития РК Ростислав Коняшкин на брифинге в Правительстве сообщил, что около 11 тысяч казахстанцев подали заявки на "красивые" номера, передает BAQ.KZ.
"Мне коллеги подсказывали, если я не ошибаюсь, порядка 11 тысяч заявлений вчера было подано на красивые номера по стране. Мы со своей стороны увеличили количество операторов конкретно по данной услуге, которые работают по линии спецЦОНов.
Сегодня как таковых уже больших массовых скоплений не ожидаем. Понятно, что да, какой-то один-два дня этот ажиотаж может продолжаться, но мы планируем на этой неделе уже запустить данную возможность в онлайн-формате посредством мобильного приложения egov," – сказал Коняшкин.
Ранее сообщалось, что правительство продолжит программы поддержки автопрома и расширит возможности граждан для приобретения автомобилей.
Большинство казахстанцев приобретают автомобили в кредит.
Самое читаемое
- Пенсии и пособия в Казахстане выросли с 1 января: кто и сколько теперь получает
- Глава государства прокомментировал слухи о своем здоровье
- Halyk Bank сообщил о технических работах на фоне жалоб клиентов
- Мадуро и его супругу доставли в федеральный суд Нью-Йорка
- У меня нет никакого желания выступать посредником в международных спорах — Токаев