Первый вице-министр искусственного интеллекта и цифрового развития РК Ростислав Коняшкин на брифинге в Правительстве сообщил, что около 11 тысяч казахстанцев подали заявки на "красивые" номера, передает BAQ.KZ.

"Мне коллеги подсказывали, если я не ошибаюсь, порядка 11 тысяч заявлений вчера было подано на красивые номера по стране. Мы со своей стороны увеличили количество операторов конкретно по данной услуге, которые работают по линии спецЦОНов.

Сегодня как таковых уже больших массовых скоплений не ожидаем. Понятно, что да, какой-то один-два дня этот ажиотаж может продолжаться, но мы планируем на этой неделе уже запустить данную возможность в онлайн-формате посредством мобильного приложения egov," – сказал Коняшкин.