Соревнования по академической гребле и гребле на байдарках и каноэ на Олимпиаде 2032 года пройдут на реке Фицрой в австралийском Рокгемптоне. В водоёме обитают крокодилы.

Где пройдут соревнования

Власти Квинсленда сообщили, что площадка на реке Фицрой успешно прошла независимую техническую проверку и получила официальное одобрение.

«Все официально, подписано и решено», – заявил премьер штата Дэвид Крисафулли.

Теперь власти приступят к проектированию необходимой олимпийской инфраструктуры.

Почему выбор реки вызвал споры

Решение провести соревнования на Фицрое обсуждалось еще в 2025 году.

Более 500 гребцов, среди которых был олимпийский чемпион Дрю Гинн, выступили за перенос соревнований. Спортсмены указывали на особенности течения реки, риск наводнений и другие факторы, которые могут повлиять на проведение стартов.

Несмотря на возражения, место проведения соревнований менять не стали.

Что построят на Фицрое

Планируется оборудовать двухкилометровую трассу с восемью дорожками.

Согласно предварительным выводам, расширять или углублять русло реки для проведения соревнований не потребуется.

Крокодилы останутся в реке

Фицрой является естественной средой обитания крокодилов. При этом в Квинсленде уже действует программа контроля их численности и поведения.

В рамках программы из водоёмов могут удалять крупных крокодилов, а также животных, которые демонстрируют опасное для людей поведение.

Ранее мы сообщали, что казахстанки вышли в финал чемпионата мира по гребле.

Мария Бровкова и Ульяна Киселева вышли в финал чемпионата мира по гребле на байдарках и каноэ, который проходит в польской Познани.

Казахстанки выступили в соревнованиях среди женских каноэ-двоек на дистанции 200 метров.

В своем заезде Бровкова и Киселева показали результат 46,61 секунды, финишировав третьими. Этот результат позволил им пробиться в решающий раунд мирового первенства.

Читайте также: Казахстанец завоевал "бронзу" на молодежном чемпионате мира по академической гребле.