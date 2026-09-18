Олимпийскую греблю проведут на кишащей крокодилами реке в Австралии
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Соревнования по академической гребле и гребле на байдарках и каноэ на Олимпиаде 2032 года пройдут на реке Фицрой в австралийском Рокгемптоне. В водоёме обитают крокодилы.
Где пройдут соревнования
Власти Квинсленда сообщили, что площадка на реке Фицрой успешно прошла независимую техническую проверку и получила официальное одобрение.
«Все официально, подписано и решено», – заявил премьер штата Дэвид Крисафулли.
Теперь власти приступят к проектированию необходимой олимпийской инфраструктуры.
Почему выбор реки вызвал споры
Решение провести соревнования на Фицрое обсуждалось еще в 2025 году.
Более 500 гребцов, среди которых был олимпийский чемпион Дрю Гинн, выступили за перенос соревнований. Спортсмены указывали на особенности течения реки, риск наводнений и другие факторы, которые могут повлиять на проведение стартов.
Несмотря на возражения, место проведения соревнований менять не стали.
Что построят на Фицрое
Планируется оборудовать двухкилометровую трассу с восемью дорожками.
Согласно предварительным выводам, расширять или углублять русло реки для проведения соревнований не потребуется.
Крокодилы останутся в реке
Фицрой является естественной средой обитания крокодилов. При этом в Квинсленде уже действует программа контроля их численности и поведения.
В рамках программы из водоёмов могут удалять крупных крокодилов, а также животных, которые демонстрируют опасное для людей поведение.
Ранее мы сообщали, что казахстанки вышли в финал чемпионата мира по гребле.
Мария Бровкова и Ульяна Киселева вышли в финал чемпионата мира по гребле на байдарках и каноэ, который проходит в польской Познани.
Казахстанки выступили в соревнованиях среди женских каноэ-двоек на дистанции 200 метров.
В своем заезде Бровкова и Киселева показали результат 46,61 секунды, финишировав третьими. Этот результат позволил им пробиться в решающий раунд мирового первенства.
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