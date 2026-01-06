Олжас Бектенов поручил максимально экономить бюджетные средства
Премьер-министр Олжас Бектенов обозначил задачи Правительства по итогам интервью Президента изданию "Turkistan", передает BAQ.KZ.
Глава кабмина подчеркнул, что всем центральным и местным государственным органам, нацкомпаниям нужно приложить усилия для их успешной реализации.
"Надо переходить от слов к делу. К решению всех вопросов подходить прагматично, максимально экономить бюджетные средства и дать конкретный результат. Отчеты, презентации прекращайте. Если нет результатов, это все просто слова. Если не можете работать по-новому, говорите открыто, мы будем решать данные вопросы", - сказал Бектенов на заседании Правительства.
Премьер-министр поручил Минсельхозу в течение недели представить предложения по развитию отрасли с конкретными мерами по увеличению производства и экспорта мяса. Также он поручил расширить инструменты льготного кредитования для аграриев.
"Механизм льготного кредитования взамен прямого субсидирования аграриев показал свою эффективность. Министерству совместно с Холдингом "Байтерек" необходимо и дальше расширять линейку аналогичных инструментов поддержки сельского хозяйства", - подчеркнул Олжас Бектенов.
Ранее Правительство представило единую программу поддержки малого бизнеса. Также Олжас Бектенов потребовал жёсткого соблюдения сроков при разработке законов.
