Премьер-министр Олжас Бектенов обозначил задачи Правительства по итогам интервью Президента изданию "Turkistan", передает BAQ.KZ.

Глава кабмина подчеркнул, что всем центральным и местным государственным органам, нацкомпаниям нужно приложить усилия для их успешной реализации.

"Надо переходить от слов к делу. К решению всех вопросов подходить прагматично, максимально экономить бюджетные средства и дать конкретный результат. Отчеты, презентации прекращайте. Если нет результатов, это все просто слова. Если не можете работать по-новому, говорите открыто, мы будем решать данные вопросы", - сказал Бектенов на заседании Правительства.

Премьер-министр поручил Минсельхозу в течение недели представить предложения по развитию отрасли с конкретными мерами по увеличению производства и экспорта мяса. Также он поручил расширить инструменты льготного кредитования для аграриев.

"Механизм льготного кредитования взамен прямого субсидирования аграриев показал свою эффективность. Министерству совместно с Холдингом "Байтерек" необходимо и дальше расширять линейку аналогичных инструментов поддержки сельского хозяйства", - подчеркнул Олжас Бектенов.

Ранее Правительство представило единую программу поддержки малого бизнеса. Также Олжас Бектенов потребовал жёсткого соблюдения сроков при разработке законов.