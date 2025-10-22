Премьер-министр Олжас Бектенов на заседании Мажилиса, отвечая на вопросы депутатов о проекте закона республиканского бюджета на 2026-2028 годы, сообщил о принимаемых мерах Правительства для укрепления экономики, передает BAQ.KZ.

"Как вам известно, через холдинг "Бәйтерек" запущена масштабная программа общим объёмом 8 трлн тенге. Она направлена на реализацию значимых инфраструктурных и индустриальных проектов. В нашем портфеле есть и другие комплексные меры. Мы намерены их принять и обеспечить соответствующие темпы развития. В этом году будет запущено 190 индустриальных проектов общей стоимостью свыше 1,5 трлн тенге. В целом по всем отраслям в настоящее время реализуется 1681 крупный проект, в рамках которых создаётся около 40 тысяч постоянных рабочих мест. Однако, наряду с ростом, для нас крайне важно поддержание макроэкономической стабильности. В первую очередь необходимо сдерживать инфляцию. По итогам сентября уровень инфляции составил 12,9%. На наш взгляд, это слишком высокий показатель. Его необходимо снижать, и в этом направлении мы совместно с Национальным банком готовим соответствующий план мер. После его завершения мы представим его общественности. Учитывая все эти факторы, мы считаем, что запланированные темпы развития находятся в правильном и сбалансированном диапазоне", — сказал Олжас Бектенов.

Он подчеркнул, что при бюджетном планировании правительство применяет консервативный подход.

По его словам, за последние три года экономика демонстрирует стабильный рост. В 2023 году он составил 5,1%, в прошлом году — 5%.

"В этом году темпы роста также остаются высокими. Если посмотреть на мировую ситуацию, то средний рост мировой экономики составляет около 3%. У наших крупных соседей и других значимых для нас стран темпы роста замедляются.

Поэтому со стороны Правительства мы прилагаем все усилия для обеспечения устойчивого и динамичного экономического роста", - заключил Бектенов.

Ранее сообщалось, что на социальную сферу в 2026 году направят 10,7 трлн тенге. 1,4 трлн тенге направят на приоритетные направления в бюджете 2026–2028 годов.