На заседании Правительства Премьер-министр Олжас Бектенов рассмотрел планы работ, обозначенных Президентом в интервью изданию "Turkistan", передает BAQ.KZ.

"Президент ставит перед нами задачу не только сохранить текущие результаты экономического развития, но и нарастить динамику с акцентом на долгосрочный результат. Это касается всех отраслей, в том числе энергетики, ЖКХ, транспортной инфраструктуры, привлечения инвестиций, развития АПК, туризма", - сказал Бектенов.