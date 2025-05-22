В октябре 2024 года состоялась очная ставка между Нурканатом Гайыпбаевым и Равилем Сакиевым. В суде были зачитаны их показания о событиях той ночи, передаёт BAQ.KZ.

Гайыпбаев сообщил, что знаком с Сакиевым с 2017 года. По его словам, он приехал к магазину сразу после того, как узнал о конфликте между Шерзатом и Аскентаем.

"Дархан позвонил Нурболу. Тот позвал остальных. Мы предложили материальную помощь и лечение за то, что Шерзат ударил Аскентая. Мы договорились обсудить всё на следующий день. Они пожали нам руки, вроде бы ушли, но, потом снова вернулись", — отметил он.

По словам Гайыпбаева, он пытался остановить конфликт:

"Равиль увёл меня в сторону поговорить, и я сказал ему прекратить конфликт, напомнив, что Шерзату всего 16 лет. В ответ он посмеялся", — заявил он.

Он добавил, что в момент избиения друга Шерзата - Ахмета, попытался вмешаться.

"Абзал ударил Ахмета, я побежал и вытащил его. Шерзат потянул меня назад и сказал: "Нурканат ага, давай сбежим". Я сказал ему бежать. Через 10 метров он присел и крикнул, что в него что-то воткнули. Я подбежал к нему, обнял, защищал и кричал, чтобы все остановились, но меня никто не слушал. Я понял, что нас просто хотят добить", — добавил он.

Гайыпбаев эмоционально заявляет на очной ставке о том, что Шерзата можно было спасти, если бы обвиняемые не пришли добивать его.

Сакиев же в своих показаниях отрицает любую причастность к произошедшему. Он заявил, что вечером находился с девушкой в кафе и не знал, кто такой Дархан.

"Дархана я не знаю, ни разу в жизни его не видел. Я просто сидел в кафе, отдыхал с девушкой. Во время конфликта возле магазина я ушёл с ней за угол, и меня не отпускала девушка — это видно на видео", — сказал Сакиев.

Он утверждает, что услышал выстрелы и сразу же побежал на место происшествия.

"Я услышал выстрелы, оттолкнул девушку и побежал. Увидел ружьё у Нурканата. Он выстрелил три раза и пошёл за магазин. Потом я увидел, как парень упал, и женщина закричала, чтобы позвали скорую. У меня оружия не было", — подчеркнул он.

Сакиев заявил, что не согласен с предъявленными обвинениями.

В первой половине дня была воспроизведена видеозапись допроса Даны Жаксыгельды, которая в ту ночь находилась на месте событий. Свидетельница рассказала о выстрелах и попытке скрыть следы.

Позже прокурор Сарсенбай зачитала стенограмму очной ставки между матерью погибшего — Бишимбиевой — и одним из подсудимых, Дидаром Калиахметом. Она обвинила Калиахмета в избиении Шерзата.

Также воспроизвели видео с очной ставки между двумя фигурантами — Шынгысом Бельгожаевым и Нурканатом Гайыпбаевым. На записи дядя погибшего утверждал, что именно Шынгыс воткнул нож в Шерзата.