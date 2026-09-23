Онкологи бесплатно проконсультируют женщин в Карагандинской области
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26 сентября в Карагандинской области женщины смогут бесплатно пройти осмотр и получить консультацию онколога. День открытых дверей пройдет в рамках декадника по повышению осведомленности о женском здоровье.
В Караганде прием организуют в многопрофильной больнице №3 по адресу: улица Аманжолова, 189. Врачи будут принимать с 09:00 до 13:00.
Женщины смогут получить консультацию онколога, пройти первичный осмотр и получить рекомендации по профилактике онкологических заболеваний. При наличии показаний пациенток направят на необходимое обследование.
Возраст и место регистрации значения не имеют. Для обращения необходимо иметь при себе удостоверение личности.
26 сентября единый день открытых дверей пройдет во всех онкологических центрах Казахстана.
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