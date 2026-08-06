ООН предупредила о риске голода для еще 50 миллионов человек

Всемирная продовольственная программа ООН (ВПП) предупредила, что из-за усиливающегося климатического явления Эль-Ниньо в ближайшие месяцы еще почти 50 миллионов человек могут столкнуться с острой нехваткой продовольствия.

Какие регионы окажутся под наибольшим ударом

По оценке организации, число людей, испытывающих острый голод, может вырасти с 225 до 274 миллионов человек, что означает увеличение примерно на 22%. Наибольшие риски прогнозируются для стран Центральной Америки и юга Африки, а также для отдельных регионов Восточной Африки, Южной и Юго-Восточной Азии.

В ООН пояснили, что во многих странах ситуация осложняется не только климатическими изменениями, но и бедностью, вооруженными конфликтами, безработицей и последствиями предыдущих стихийных бедствий. Поэтому Всемирная продовольственная программа уже усиливает работу в наиболее уязвимых государствах, готовясь к возможным засухам, наводнениям и штормам.

Исполняющий обязанности главы ВПП Карл Скау отметил, что своевременная подготовка поможет спасти жизни людей и сохранить их источники дохода.

Когда Эль-Ниньо достигнет пика

По прогнозам специалистов, Эль-Ниньо достигнет своего пика в период с сентября по декабрь 2026 года, однако его последствия будут ощущаться и в 2027 году, поскольку климатическое явление повлияет на будущие урожаи.

В ВПП напомнили, что предыдущий цикл Эль-Ниньо в 2015–2016 годах затронул продовольственную безопасность от 60 до 100 миллионов человек. Нынешняя ситуация, по оценкам экспертов, может привести к кризису сопоставимого масштаба.

ООН также отмечает, что вложения в превентивные меры значительно снижают будущие потери: каждый доллар, инвестированный в подготовку к стихийным бедствиям, позволяет сэкономить от трех до семи долларов на ликвидации их последствий. С мая этого года ВПП уже направила более 14 миллионов долларов на помощь жителям ряда стран Африки и Центральной Америки.

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