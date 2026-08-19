Опасные «кораблики» замечены на пляжах Европы: туристов предупреждают

У европейских берегов все чаще замечают португальских корабликов – ядовитых морских существ, внешне напоминающих медуз. Их появление связывают в том числе с необычно высокой температурой морской воды, сообщает Financial Times.

Португальский кораблик обычно встречается в более теплых водах. Его легко узнать по полупрозрачному голубому, фиолетовому или розоватому «парусу» на поверхности воды. При этом под водой находятся длинные щупальца, которые могут достигать десятков метров.

Контакт с ними опасен: стрекательные клетки способны вызвать сильную боль и другие серьезные реакции. Причем ожог можно получить даже от выброшенного на берег организма.

Власти районов Бискайского залива уже предупреждают отдыхающих о появлении португальских корабликов. На Средиземноморском побережье также действуют предупреждения из-за других видов медуз.

Рост числа таких морских организмов совпал с периодом аномально теплой воды у берегов Европы. Ученые изучают, насколько потепление океана может способствовать расширению ареала теплолюбивых видов.

Массовое скопление медуз уже создает проблемы не только туристам. На севере Франции один из энергоблоков EDF пришлось остановить после того, как морские организмы забили систему забора воды для охлаждения.

Казахстан вошел в число самых безопасных стран для туристов

В горах Казахстана для туристов устанавливают ящики с аварийным запасом