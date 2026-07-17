Опасный груз из России: в Астане сожгли ввезенные с нарушениями растения
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В Астане уничтожили партию декоративных растений, которые были ввезены на территорию Казахстана без необходимых фитосанитарных документов.
Нарушение выявили специалисты территориальной инспекции Комитета государственной инспекции в агропромышленном комплексе Министерства сельского хозяйства РК во время проведения фитосанитарного контроля.
Установлено, что растения были доставлены из Российской Федерации без фитосанитарного сертификата – документа, который подтверждает безопасность продукции и выдается уполномоченными органами страны-экспортера.
По факту нарушения в отношении юридического лица начато административное производство за несоблюдение требований законодательства в сфере карантина растений.
Владельцу груза выдали предписание об устранении нарушения. После этого собственник принял решение уничтожить задержанную продукцию путем сжигания.
В Комитете напомнили, что ввоз подкарантинной продукции в Казахстан разрешен только при наличии необходимых фитосанитарных документов. Такие меры помогают предотвратить распространение опасных вредителей и заболеваний, которые могут нанести вред сельскому хозяйству и окружающей среде.
Ранее на фитосанитарном контрольном посту "Нұр Жолы" государственные инспекторы пресекли попытку ввоза в Казахстан крупных партий заражённой подкарантинной продукции из Китая.
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