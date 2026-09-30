OpenAI может привлечь $30 млрд при оценке в $1,4 трлн
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Американская OpenAI, разработчик ChatGPT, планирует привлечь не менее 30 млрд долларов в рамках нового раунда финансирования. В результате оценка компании может составить около 1,4 трлн долларов, сообщает Reuters.
По данным агентства, переговоры с потенциальными инвесторами пока находятся на ранней стадии, поэтому объем финансирования и итоговая оценка компании еще могут измениться.
OpenAI могла получить оценку примерно в 1,2 трлн долларов. Новый ориентир предполагает дальнейший заметный рост стоимости компании на фоне высокого спроса на технологии искусственного интеллекта.
В случае успешного завершения переговоров новый раунд станет одним из крупнейших частных привлечений капитала в технологической отрасли.
OpenAI продолжает активно наращивать бизнес: по данным Reuters, ее годовой показатель выручки в пересчете на текущие темпы приблизился к 70 млрд долларов.
ChatGPT был запущен в конце 2022 года и быстро стал одним из самых известных продуктов в сфере генеративного искусственного интеллекта.
Читай также:
OpenAI представила GPT 6 Astra: первую модель, сравнявшуюся с человеческим интеллектом
Роботы вместо одиночества: как ИИ пытаются подключить к уходу за людьми с Альцгеймером
Самое читаемое
- Что изменится в Казахстане с 1 октября
- Путь к Туркменистану сократят почти втрое: что происходит на трассе в Мангистау
- Михаил Шайдоров поднялся на второе место мирового рейтинга ISU
- 583 казахстанок обязали вернуть декретные: почему фонд требует деньги обратно
- «Погибшая неоднократно обращалась в полицию»: четверо полицейских взяты под стражу