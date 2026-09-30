OpenAI может привлечь $30 млрд при оценке в $1,4 трлн

Американская OpenAI, разработчик ChatGPT, планирует привлечь не менее 30 млрд долларов в рамках нового раунда финансирования. В результате оценка компании может составить около 1,4 трлн долларов, сообщает Reuters.

По данным агентства, переговоры с потенциальными инвесторами пока находятся на ранней стадии, поэтому объем финансирования и итоговая оценка компании еще могут измениться.

OpenAI могла получить оценку примерно в 1,2 трлн долларов. Новый ориентир предполагает дальнейший заметный рост стоимости компании на фоне высокого спроса на технологии искусственного интеллекта.

В случае успешного завершения переговоров новый раунд станет одним из крупнейших частных привлечений капитала в технологической отрасли.

OpenAI продолжает активно наращивать бизнес: по данным Reuters, ее годовой показатель выручки в пересчете на текущие темпы приблизился к 70 млрд долларов.

ChatGPT был запущен в конце 2022 года и быстро стал одним из самых известных продуктов в сфере генеративного искусственного интеллекта.

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