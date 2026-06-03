Оплату криптовалютой с мгновенной конвертацией в тенге протестируют в Казахстане

На заседании Правления Национального Банка рассмотрен ход реализации Стратегии цифровой трансформации финансового рынка на 2025-2029 годы.

Стратегия включает более 100 проектов, направленных на развитие цифровой финансовой инфраструктуры, создание единого ИТ-центра и совершенствование системы управления данными.

В рамках регуляторной песочницы Нацбанк одобрил запуск четырех новых пилотных проектов. Среди них – выпуск и обращение стейблкоина, обеспеченного тенге, создание цифровых активов под материальные права, интеграция электронных денег для пополнения криптокошельков, а также сервис приема криптовалюты с автоматической конвертацией в тенге при оплате.

Кроме того, Правление утвердило отчет о результатах доверительного управления Национальным фондом за первый квартал 2026 года. По состоянию на конец марта рыночная стоимость Нацфонда, за вычетом обязательств по программе «Нацфонд – детям», составила 76,3 млрд долларов США.

Также была утверждена аудированная финансовая отчетность ЕНПФ за 2025 год. Согласно документу, выплаты по программе «Нацфонд – детям» за прошлый год достигли 22,6 млн долларов. Для сравнения, в 2024 году этот показатель составлял 4,7 млн долларов.

Из общей суммы на улучшение жилищных условий было направлено 14,4 млн долларов, на оплату образования – 8,2 млн долларов.

Помимо этого, Правление Нацбанка рассмотрело вопрос выпуска новых коллекционных монет.

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