Полиция кантона Вале установила личности еще 16 жертв пожара на горнолыжном курорте Кран-Монтана, передает BAQ.KZ со ссылкой на DW.

Таким образом, общее число опознанных погибших достигло 24 человек.

По данным полиции, среди вновь идентифицированных — 10 граждан Швейцария, двое граждан Италии, а также по одному гражданину Румынии, Франции и Турции. Еще одна жертва имела итальянское гражданство и подданство Объединённые Арабские Эмираты. Самой молодой из опознанных стала 14-летняя гражданка Швейцарии. Также среди погибших — две 15-летние швейцарки и десять подростков в возрасте от 16 до 18 лет. Кроме того, установлены личности нескольких молодых людей и взрослых, в том числе 39-летнего гражданина Франции.

Всего в результате пожара, по предварительным данным, погибли около 40 человек, еще 119 получили ранения. Работа по идентификации погибших и пострадавших продолжается.

Пожар произошел в новогоднюю ночь в подвальном помещении популярного бара Le Constellation и быстро распространился по зданию. Для эвакуации и транспортировки пострадавших были задействованы 10 вертолетов и 40 машин скорой помощи, в спасательной операции участвовали около 150 медиков и сотрудников экстренных служб. Отделение интенсивной терапии ближайшей больницы оказалось переполненным, многие пострадавшие получили тяжелые ожоги.

Информации о жертвах или пострадавших среди граждан Германии пока не поступало. Посольство Германии в Берне сообщило о поддержании тесного контакта со швейцарскими властями.

Следственные органы полагают, что причиной трагедии стало неосторожное обращение с фейерверками. По словам генерального прокурора кантона Вале Беатрис Пиллуд, "все указывает на то, что пожар начался из-за настольных фейерверков-фонтанов, установленных на бутылках шампанского и размещенных слишком близко к потолку". Огонь перекинулся на потолочную обшивку и стремительно охватил помещение.

Президент Швейцарии Ги Пармелен назвал произошедшее трагедией, потрясшей страну, и выразил соболезнования семьям погибших и пострадавших. Владельцы бара, французская супружеская пара, были допрошены полицией и находятся под следствием по подозрению в непредумышленном убийстве.

