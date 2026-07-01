Оправданного экс-директора школы отправили за решетку в Туркестане

В Туркестанской области суд вынес приговор бывшему директору школы, признанному виновным в злоупотреблении должностными полномочиями и получении взятки.

Следствием установлено, что экс-директор, будучи лицом, приравненным к государственным служащим, незаконно присваивал педагогам квалификационные категории без обязательного тестирования и прохождения аттестационной комиссии. Также он получил взятку от одного из учителей.

По данным Генеральной прокуратуры, в результате его действий из бюджета были необоснованно выплачены заработные платы 12 педагогам на сумму более 16 млн тенге.

Изначально суд первой инстанции оправдал подсудимого за недоказанностью вины. Однако по протесту прокуроров оправдательный приговор был отменен, а дело направлено на новое рассмотрение в апелляционную инстанцию.

По итогам повторного рассмотрения суд признал К. виновным. Ему назначено наказание в виде 4 лет 8 месяцев лишения свободы, а также пожизненного запрета занимать должности на государственной службе.

Ранее увольнение директора школы отменили через кассацию.

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