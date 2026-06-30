Костанайцу заменили общественные работы на 7 лет колонии

Апелляционная инстанция Костанайского областного суда пересмотрела уголовное дело в отношении жителя Костаная К. и изменила ранее вынесенный приговор, признав его виновным по более тяжкой статье.

Изначально суд №2 города Костаная признал К. виновным только в незаконном хранении наркотического средства без цели сбыта и назначил ему 80 часов общественных работ. По более серьёзному обвинению – в незаконном приобретении и хранении психотропного вещества с целью сбыта в особо крупном размере в составе группы лиц – он был оправдан.

Однако прокуратура обжаловала это решение, и дело было рассмотрено в апелляционном порядке.

Установлено, что в мае 2025 года К. через мессенджер Telegram вступил в предварительный сговор с неизвестным лицом. По версии следствия и суда, ему предложили роль "курьера-закладчика" в схеме незаконного распространения запрещённых веществ.

Следуя инструкциям, он получил координаты тайника в Костанае. В лесном массиве он забрал психотропное вещество в особо крупном размере, после чего, как установил суд, разложил его по нескольким точкам города, подготовив к дальнейшему сбыту.

В тот же день сотрудники полиции задержали мужчину по подозрению в причастности к незаконному обороту наркотиков.

Апелляционная коллегия пришла к выводу, что собранные доказательства в совокупности подтверждают его вину, а выводы суда первой инстанции в части оправдания являются необоснованными.

В результате оправдательный приговор был отменён. К. признан виновным по совокупности уголовных правонарушений, и ему назначено наказание в виде 7 лет лишения свободы в учреждении уголовно-исполнительной системы средней безопасности.

Осужденного взяли под стражу прямо в зале суда.

Приговор вступил в законную силу.

Ранее прокуратура усомнилась в мягком приговоре по наркоделу в Шымкенте.

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