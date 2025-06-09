На проспекте Момышулы в Астане произошло очередное серьёзное ДТП, передаёт BAQ.KZ.

По информации Департамента полиции, водитель автомобиля Volkswagen Golf, двигаясь по проспекту, проехал на запрещающий сигнал светофора, не справился с управлением и врезался в столб уличного освещения. На опоре были установлены камеры видеонаблюдения системы "Сергек".

Водитель получил травмы и был доставлен в больницу. Подробности уточняются, проводится проверка.

Полицейские в очередной раз напоминают: несоблюдение ПДД и игнорирование сигналов светофора может обернуться трагическими последствиями — как для самих водителей, так и для окружающих.

Напомним, 2 июня автобус №10 в Астане врезался в информационный щит. В результате аварии пострадали более 10 человек. Самую тяжёлую травму получила семилетняя Алуа — в результате ей ампутировали обе ноги. Сейчас продолжается реабилитация.