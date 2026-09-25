Оразбек Асылкулов проиграл первый бой на Азиатских играх-2026
25 Сентября 2026, 15:59
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25 Сентября 2026, 15:5925 Сентября 2026, 15:59
85Фото: olympic.kz
Казахстанский боксер Оразбек Асылкулов завершил выступление на Азиатских играх-2026, которые проходят в Аичи и Нагое (Япония).
В 1/8 финала весовой категории до 60 килограммов казахстанец встретился с представителем Южной Кореи Чан Донхваном.
По итогам поединка судьи отдали победу южнокорейскому боксеру со счетом 4:1. Чан Донхван вышел в следующий раунд, а Оразбек Асылкулов завершил борьбу за медали.
Ранее из соревнований также выбыли представители сборной Казахстана Назым Кызайбай, выступающая в весовой категории до 54 килограммов, и Сабыржан Аккалыков – до 80 килограммов.
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