Оразбек Асылкулов проиграл первый бой на Азиатских играх-2026

Казахстанский боксер Оразбек Асылкулов завершил выступление на Азиатских играх-2026, которые проходят в Аичи и Нагое (Япония).

В 1/8 финала весовой категории до 60 килограммов казахстанец встретился с представителем Южной Кореи Чан Донхваном.

По итогам поединка судьи отдали победу южнокорейскому боксеру со счетом 4:1. Чан Донхван вышел в следующий раунд, а Оразбек Асылкулов завершил борьбу за медали.

Ранее из соревнований также выбыли представители сборной Казахстана Назым Кызайбай, выступающая в весовой категории до 54 килограммов, и Сабыржан Аккалыков – до 80 килограммов.

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