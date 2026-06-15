Организаторов сайта "Kizdar.net" накрыли в Алматы

В Алматы при координации прокуратуры города пресечена деятельность организаторов интернет-ресурса "Kizdar.net".

По данным надзхорного органа, сайт с 2011 года использовался для размещения рекламы и организации оказания платных интимных услуг.

В рамках расследования задержаны предполагаемые организаторы ресурса. Их действия квалифицированы по соответствующей статье Уголовного кодекса, по решению суда они взяты под стражу.

В ходе обысков изъяты крупные суммы денег, цифровые активы, компьютерная техника и другие вещественные доказательства.

По предварительным данным, незаконный доход от деятельности ресурса превысил 2 млрд тенге.

Досудебное расследование продолжается. Ход дела находится на особом контроле прокуратуры города Алматы.

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