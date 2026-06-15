Организаторов сайта "Kizdar.net" накрыли в Алматы
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
В Алматы при координации прокуратуры города пресечена деятельность организаторов интернет-ресурса "Kizdar.net".
По данным надзхорного органа, сайт с 2011 года использовался для размещения рекламы и организации оказания платных интимных услуг.
В рамках расследования задержаны предполагаемые организаторы ресурса. Их действия квалифицированы по соответствующей статье Уголовного кодекса, по решению суда они взяты под стражу.
В ходе обысков изъяты крупные суммы денег, цифровые активы, компьютерная техника и другие вещественные доказательства.
По предварительным данным, незаконный доход от деятельности ресурса превысил 2 млрд тенге.
Досудебное расследование продолжается. Ход дела находится на особом контроле прокуратуры города Алматы.
Читайте также:
Самое читаемое
- Левый берег Астаны на пять дней останется без горячей воды: опубликован список адресов
- Пропавшего месяц назад жителя Рудного нашли мертвым в камышах
- В Актобе открываются новые общественные пространства
- Мужчина упал в Иртыш с подвесного моста в Семее
- В окрестностях Алматы обследовали селевую обстановку